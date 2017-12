Club Deströyers hårda julklapp – Exodus kommer till Sundsvall

Bandet är på Europaturné i sommar men trycker in ett klubbgig i Sundsvall – mitt i festivalsäsongen.

– Att vi ens får frågan att köra ett gig med ett så pass legendariskt thrashband är ett kvitto på det tio år långa och hårda arbete vi lagt ner på Deströyer och att vi har både bra publik och bra arrangemang, säger en av arrangörerna, Andreas Lindman, i ett pressmeddelande.

Läs också: Club Deströyer firar tio år med egen IPA och dödsmetall från Grekland

Bandet bildades i San Francisco på 1980-talet och har tio studioalbum – det senaste "Blood in, Blood out" kom 2014. Bandet är även nära förknippat med band som Metallica och Slayer då några av deras medlemmar fått sin start i just Exodus.

Bandet ställer sig på scenen den 17 juni.