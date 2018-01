Efter bombhotet – så ska du göra om du hittar ett misstänkt farligt föremål: "Ring 112 direkt"

Under tisdagen, vid 13-tiden, spärrades hela Vängåvan av och även delar av Storgatan, då ett hot riktades mot Swedbank. En person ringde in och sa: "Det finns ett gömt paket på kontoret i Sundsvall. Det kommer att smälla och det är ditt fel". Swedbank agerade direkt och kontaktade polisen. Nationella bombskyddet, mer känt som bombgruppen, kontrollerade lokalerna men under tisdagskvällen hävdes avspärrningarna då inget farligt föremål hittades.

Nu har bombgruppen gått ut med ett pressmeddelande på polisens hemsida, med instruktioner för hur allmänheten ska agera om man hittar ett föremål som man kan misstänka vara farligt.

– Framförallt så ska man aldrig röra ett föremål på allmän plats om du inte är säker på att det är ofarligt, säger Bertil Olofsson.

Han säger också att ett misstänkt farligt föremål kan innebära fara för liv och hälsar och syftar på den handgranat som sprängdes i Vårby Gård där en man dog.

– Det är därför viktigt att ringa 112 direkt om man fattar misstanke om ett föremål, säger Bertil Olofsson.