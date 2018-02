Efter snöovädret – nu blir det gratis parkering i parkeringshusen

Under torsdagen slog snöovädret till med full kraft i Sundsvall. Under de närmaste dagarna kommer det nu att krävas mycket tid och resurser att få bort all snö.

– Närmaste dygnen prioriteras framkomligheten längs vägarna och efter det påbörjar vi efterstädningen med att forsla bort snö och snygga till i Sundsvall, säger Göran Gustafsson, vägområdeschef Gatuavdelningen i ett pressmeddelande på Sundsvalls kommun.

Kommunen uppmanar också invånarna att gärna använda kommunens parkeringsgarage så att snöröjningen kan ske effektivt.

– Om gatorna är fria från parkerade fordon blir parkeringsplatser snabbare skottade och användbara. Det blir även snöhögar när bilägare skottar fram sina bilar, dessa snöhögar tar också mycket utrymme och begränsar framkomligheten, säger Eva Forslund, trafiksektionschef Gatuavdelningen i pressmeddelandet.

Med anledning av detta har nu kommunen bestämt sig för att inte kontrollera parkeringsavgifterna i kommunens parkeringshus mellan klockan 18.00 på kvällen och klockan 09.00 på morgonen. Detta gäller mellan den första och den åttonde februari. Parkeringsavgifter kommer heller inte kontrolleras under lördags- och söndagsdygnet.

Parkeringshusen som omfattas är Balder, City-P och nedre våningen på Parkeringsdäcket.