Efter två år töms husvagnslägret: "Vi är människor – inte hundar"

Läs även: Höggravid tiggare sover på stationen

Det är en tidig septembermorgon och de boende i lägret håller just på att vakna. Tomas Cezar kommer gående från en av de två toalettmodulerna som har ställts upp i området. Den andra toalettdörren står och slår. Termometern stod nyss på tre grader och kalla vindar sveper in från havet.

Vi kommer att flytta till tågstationen när lägret stängs, men det kommer att bli mycket folk där. För mycket, säger Tomas Cezar.

En del av husvagnarna har utrustats med primitiva järnkaminer. I Irina Bojors spartanska bostad kokar kaffevattnet. Maken Ben Bojor har inte klivit upp ännu. Vid fotänden upptar en tjock-tv en del av sovplatsen och han har flera filtar omkring sig.

– Det är kallt, säger han.

Irina och Ben har tio barn i hemlandet.

– Vi måste få ihop pengar till dem, säger Irina Bojor och värmer sina händer över kaminen.

En stor del av tiden tillbringar de boende utomhus. Där står rangliga stolar och bord med rester efter gårdagens disk. Bakom ett par av husvagnarna hänger flera rader med barnkläder på tork. Kläderna har skänkts till lägret och ska skickas vidare till Rumänien.

Under sommarmånaderna var det många barn i lägret men nu har de rest hem tillsammans med äldre släktingar eftersom skolorna har börjat.

Victor och Stela Danciu har också bott länge i Sundsvalls hamn och den här morgonen har de hela bilen fullastad med blåbär och lingon som plockades dagen innan. Så småningom ska de ge sig av till Matfors centrum för att sälja bären.

Många av dem som har bott i lägret i hamnen har försörjt sig genom tiggeri i flera andra länder som Frankrike, Grekland och Finland innan de kom till Sundsvall. Söker man på en del av de boendes namn på nätet kan man finna artiklar från utländsk press med bilder på hur de har bott och en del av dem även har fördrivits från olika platser.

Det var för två år sedan som den första gruppen med husvagnar rullade in på hamnens södra sida. Mellan Lidl, den stora parkeringsplatsen och järnvägen växte sedan området allt eftersom. Under de kyligaste vinternätterna i november och december 2014 vandrade flera av de boende upp till tågstationen och sökte skydd mot kylan. En av dem var höggravida 19-åringen Monica Stangaciu. ST gjorde ett reportage om Monica som låg på stationens stengolv bara ett par veckor innan hennes barn skulle födas. Medieuppmärksamheten resulterade i en insamling och att den utmärglade unga kvinnan så småningom togs in på Sundsvalls sjukhus. Där födde Monica sin dotter och efter födseln vägrade barnläkaren skriva ut dem innan han fick garantier om att de skulle ha rimliga bostadsförhållanden.

I perioder har det varit oroligt i lägret. Det har förekommit bråk både mellan delar av de boende och med utomstående som har kastat sten, tänt raketer och kört bil genom området för att skrämma dem som bor där.

I december 2015 invigdes Sundsvallsbron och dagen innan kung Carl XVI Gustafs besök flyttades husvagnarna ett femtiotal meter på initiativ av kommunen. Den åtgärden fick medial uppmärksamhet och kungen tyckte att situationen var olustig. Någon dag efter att firandet var över besökte kommundirektören Stefan Söderlund lägret och bad om ursäkt. Enligt honom var flytten ett misstag till följd av brister i den interna kommunikationen.

Till kommunens dagverksamhet för socialt utsatta har de romska tiggarna hela tiden varit välkomna för att ta en dusch, tvätta kläder eller få en kopp värmande kaffe. I våras startade EU-projektet Make Sense och nu har gruppen egna lokaler på Slink ins övervåning. Det har även gjorts andra insatser från myndighetshåll. Det startades ett härbärge men eftersom platserna skulle bokas från dag till dag och gästerna inte fick ta med sig något bohag valde många EU-migranter att bo kvar i husvagnarna bland sina tillhörigheter.

Men nu är snart lägerepoken över. Den 30 september ska området i hamnen vara tömt.

Alex Domitro har två barn i hemlandet och ett tredje är på väg. Han har inte sett sina barn på åtta månader men pengarna han tjänar på det tillfälliga arbetet han har lyckats få är oumbärliga för familjens överlevnad. Enligt honom är många av de boende stressade nu.

– Har vi inte gett oss av den 30:e så kommer polisen och kommunens personal hit och kör bort oss eftersom det kommer att vara olagligt att bo här då. Jag vet inte vart vi ska ta vägen. Många kommer nog att bo på stationen eller i sina skrotbilar, tror han.

Läs även: Tioårig pojke filmade attacken

Läs även: Då skulle kungen ställa in