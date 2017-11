ETC Sundsvall läggs ner – har för få prenumeranter

ETC kommer att lägga ner samtliga sina 15 lokaltidningar då prenumeranterna inte räcker till presstöd. Det rapporterar Medievärlden.

Anledningen är att antalet prenumeranter inte räcker till för att tidningarna ska få presstöd, skriver Medievärlden. Det krävs minst 1 500 prenumeranter för detta. Tidningarnas sista utgåvor kommer i mellandagarna och nedläggningarna kan beröra ett 20-tal heltidstjänster på tidningarna runt om i landet.

ETC i Sundsvall startades under sommaren 2015.

Förutom ETC Sundsvall påverkas även ETC Bergslagen, ETC Jönköping, ETC Malmö, ETC Norrköping, ETC Stockholm, ETC Umeå, ETC Uppsala, ETC Västerås, ETC Växjö, ETC Örebro. Göteborgs Fria, Landets Fria, Sesam, Stockholms Fria,

Texten kan komma att uppdateras.