Galantis har chans att vinna prestigefyllt pris – nominerade i P3 Guld-galan

Redan förra året var duon nominerad till årets låt för "No money", men vann inte. I år är konkurrensen också hård om titeln Årets grupp.

I P3 Guld-galan röstar lyssnarna själva fram de fem första kategorierna. En jury och lyssnarna tar fram de fyra genrespecifika vinnarna.

Den 20 januari hålls galan hålls i Partille arena. Den direktsänds i SVT och P3. Programledare är P3:s Tina Mehrafzoon och skådespelaren Adam Pålsson.

Förra årets stora vinnare var Zara Larsson, som blev årets artist, kan även i år vinna priset. Hela listan från SVT ser du här nedan!

Här är alla nominerade:

ÅRETS ARTIST

Avicii – Avīci

Jireel – Samlad produktion

Oskar Linnros – Väntar på en ängel

Tove Styrke – Samlad produktion

Zara Larsson – So Good

ÅRETS GRUPP

Axwell och Ingrosso – Samlad produktion

Galantis – The Aviary

Hov1 – Samlad produktion

Pale Honey – Devotion

Tjuvjakt – Pojkvän

ÅRETS LÅT

Helt seriöst – Kaliffa

(text och musik: Olle Kaliffa Karlsson & Jakob Malmlöf)

More than you know – Axwell och Ingrosso

(text och musik: Axel Hedfors, Sebastian Ingrosso, Salem Al Fakir, Vincent Pontare & Richard Zastenker)

Rocket – Miriam Bryant

(text och musik: Victor Rådström & Miriam Bryant)

Symphony – Zara Larsson & Clean Bandit

(text & musik: Ina Wroldsen, Ammar Malik, Steve Mac & Jack Patterson)

Tårarna i halsen – Tjuvjakt

(text & musik: Louise Lennartsson, Olle Grafström, Arvid Lundquist, Jesper Svärd, Fredrik Eriksson & Kid Eriksson)

FRAMTIDENS ARTIST

Lamix

Mabel

Neiked

Rhys

Skott

GULDMICKEN

Hov1

Håkan Hellström

Kapten Röd

Säkert!

Zara Larsson

ÅRETS DANS

Axel Boman – Samlad produktion

Axwell och Ingrosso – Samlad produktion

Brohug – Samlad produktion

Fever Ray – Plunge

Sebastian Mullaert – Samlad produktion

ÅRETS HIPHOP/R’N’B

Mabel – Ivy To Roses

Mwuana – Triller

Sammy & Johnny Bennett – ST.RECK

Stor – Under broarna

Yung Lean – Stranger

ÅRETS POP

Jennie Abrahamson – Reverseries

Marlene – Sweet

Oskar Linnros – Väntar på en ängel

Skott – Samlad produktion

Tove Styrke – Samlad produktion

ÅRETS ROCK/METAL

Arch Enemy – Will To Power

Henrik Palm – Many Days

Johnossi – Blood Jungle

Pale Honey – Devotion

Pink Milk – Purple