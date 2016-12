Gina Dirawi på listan över mest googlade personer 2016

I dag presenterar Google Sverige sin årliga lista över vad och vilka som svenska folket har googlat mest på under 2016. Det som engagerat oss mest under året är enligt Google Pokémon Go, EM 2016 och iPhone7.

På listan över vilka film- och tv-personligheter vi googlat mest finns programledaren och artisten Gina Dirawi.

Här är hela listan på det svenskarna googlade mest 2016:

Övergripande

1. Pokémon Go

2. EM 2016

3. iPhone 7

4. Donald Trump

5. OS 2016

6. David Bowie

7. Melodifestivalen 2016

8. Lisa Ekdahl

9. Prince

10. Brexit

Personer

1. Donald Trump

2. Hillary Clinton

3. Melania Trump

4. Therese Johaug

5. Steven Avery

6. Ivanka Trump

7. Antoine Griezmann

8. Muhammad Ali

9. Gunhild Stordalen

10. Mehmet Kaplan

Mat

1. Vegetarisk mat

2. Rabarberkladdkaka

3. Halloumi stroganoff

4. Kesobröd

5. Semmelkladdkaka

6. Äppelmos

7. Hummus

8. Veganska pannkakor

9. Oreo cheesecake

10. Sötpotatis pommes frites

Sport

1. EM 2016

2. OS 2016

3. Therese Johaug

4. Tour de France

5. Antoine Griezmann

6. Muhammad Ali

7. Tour de Ski

8. Super Bowl

9. Hope Solo

10. Michael Phelps

Artister/Grupper

1. David Bowie

2. Lisa Ekdahl

3. Prince

4. Bob Dylan

5. Olle Ljungström

6. Freddie Wadling

7. Leonard Cohen

8. Josefin Nilsson

9. Viola Beach

10. Little Jinder

Film- och TV-personligheter

1. Alicia Vikander

2. Alan Rickman

3. Marika Lagercrantz

4. Ewa Fröling

5. Stefan Sauk

6. Gina Dirawi

7. Nikki Amini

8. Charlie Grönvall

9. Amanda Ooms

10. William Spetz

Filmer

1. Deadpool

2. Suicide Squad

3. The Revenant

4. Tarzan

5. Batman vs Superman

6. Ghostbusters

7. The Danish Girl

8. The Conjuring 2

9. Livet efter dig

10. Zootropolis

TV- och Radio

1. Melodifestivalen

2. Sommar i P1

3. Idol

4. Svartsjön

5. Stranger Things

6. Paradise Hotel

7. Making a murderer

8. Game of Thrones

9. Oscarsgalan

10. Westworld

Frågor som börjar med “Hur…”

1. Hur laddar man ner Pokémon Go?

2. Hur lång är Sarah Sjöström?

3. Hur många pratar finska i Sverige?

4. Hur många lever på jorden?

5. Hur många deciliter är 280 gram pasta?

6. Hur blir vädret imorgon?

7. Hur får man en tjej?

8. Hur bildas moln?

9. Hur får man Uber Pop?

10. Hur stort är Småland?

Frågor som börjar med “Vem…”

1. Vem vann USA valet 2016?

2. Vem vann Eurovision 2016?

3. Vem är Sveriges statschef?

4. Vem är dagens sommarpratare?

5. Vem uppfann skiftnyckeln?

6. Vem tjänar mest i världen?

7. Vem skrev Det gåtfulla folket?

8. Vem äger skogen?

9. Vem skrev Vår bästa tid är nu?

10. Vem uppfann röntgen?

Frågor som börjar med “Varför…”

1. Varför är ägg bruna eller vita?

2. Varför gråter havssköldpaddor?

3. Varför får man hicka?

4. Varför vann Trump?

5. Varför säger man prosit?

6. Varför får man mensvärk?

7. Varför smittar gäspar?

8. Varför är kött dåligt för hälsan?

9. Varför får Australien vara med i Eurovision?

10. Varför slår katten med svansen?

Frågor som börjar med “Vad…”

1. Vad är Brexit?

2. Vad står Donald Trump för?

3. Vad är hållbar utveckling?

4. Vad betyder ordet demokrati?

5. Vad är en hybridbil?

6. Vad är erosion?

7. Vad är det som går upp när den går ner?

8. Vad är inflation?

9. Vad är periodiska systemet?

10. Vad är liberalism?

