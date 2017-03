Hon har cyklat 3 600 mil på jorden runt-resa – nu blir Fredrika Ek ST:s nya krönikör

Fredrika startade sin resa i Sundsvall för exakt två år sedan och syftet med äventyret är bland annat att samla in pengar till Action aid som hjälper utsatta kvinnor och flickor till ett bättre liv. Just nu befinner hon sig i Sydamerika och på dålig internetuppkoppling svarar hon på några frågor via mejl.

Hur långt har du kommit på din resa?

"I dag befinner jag mig i Bolivia och rör mig långsamt norrut genom Sydamerika och de oändliga Anderna. Än har jag långt kvar, men är nu mentalt på väg hemåt, och kämpar för att nå hela vägen hem för att få krama om och dricka glögg med min familj i jul" skriver hon.

Har resan blivit som du tänkt dig hittills?

"Ingenting har nog blivit riktigt som jag hade föreställt mig. Jag hade farligt höga förväntningar på vad det här äventyret skulle innebära, men alla har överträffats hundra gånger om. Bergen har visat sig mäktigare, öknarna ödsligare, kulturerna mer färgsprakande och smakerna större än mina vildaste fantasier någonsin var i närheten av. Klyschigt eller ej, har den största överraskningen dock varit i den utsträckning denna resa har växt till att mer än någon annanstans pågå inombords."

Vad är det mest minnesvärda du upplevt hittills?

"Att runt om i världen ramla in hos människor, som utan förklaring för en eller några dagar väljer att dela sitt bröd och vardag med denna totala främling, lämnar tveklöst de starkaste minnena hos mig. Jag kan inte drömma om ett bättre sätt att få lära mig om nya kulturer och få perspektiv på mitt eget liv. "

Fredrika kommer att skriva sina krönikor på resande fot – från ett jordstampat golv i Bolivia eller från en bergstopp i Anderna.

Vad kommer vi att få läsa om i dina krönikor?

"Jag kommer att dela med mig av några av de funderingar som hinner susa genom huvudet under de tusentals timmar jag spenderar i cykelsadeln."

För Plus-kunder:

► Fredrika har cyklat till världens ände – för kvinnors rättigheter: "Inga sköna känslor, men viktiga"

Läs också:

► Efter ett år på cykeln och 2 000 mil – nu väntar nya äventyr i Australien

► Fredrika från Sundsvall har cyklat till Kina

► Ett tårfyllt farväl av nära och kära inför jorden runt-resan