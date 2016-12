Internationellt forskarnätverk möts på Miun – ska diskutera grön kultur

Läs också: Samtalsdialog ska förbättra arbetsklimatet på Miun

Workshopen som hålls i Sundsvall är den första i sitt slag.

– Mötet handlar om hur specifikt nordiska historiska och kulturella sammanhang påverkar hur natur och miljö tematiseras i litterära texter, filmer, videospel och andra media. Exempelvis med hänsyn till aspekter som miljöförändringar och global uppvärmning, miljörisker och hållbarhet, säger Reinhard Hennig, Avdelningen för humaniora på Miun.

Läs också: Familj i Östersund skänker tio miljoner kronor till Mittuniversitetet

Workshopen kommer att hållas i Campus Sundsvalls lokaler och arbetsnamnet på mötet har titeln "Nordic Narratives of Nature and the Environment".

Deltagarna på mötet kommer från 10 olika länder, samtliga nordiska länder och USA, Kanada, Frankrike, Schweiz, Italien och Tyskland.

