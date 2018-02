Johan, 14, fick vänta åtta månader på hjälp – stor hjärntumör missades av flera läkare

För Johan började problemen under juni och juli 2016, med att han fick svår huvudvärk, som eskalerade under juli då han även började klaga över brus i höger öra, främst under kvällar när det var dags att sova.

Deras första tanke var att huvudvärken kunde vara migrän, något som även Johans storebror hade som tonåring.

Hans föräldrar vände sig därför till vårdcentralen där han i början av augusti gjorde sitt första besök.

Efter kontroll så diskuterades även en CT–röntgen men det avslogs av läkare på barnkliniken som AT-läkaren tillfrågade, och Johan skickades hem utan åtgärd för att vänta och se om huvudvärken skulle gå över.

Men huvudvärken och bruset slutade inte, tvärtom tilltog det och återkom allt oftare och till slut ringde hans mamma, Birgitta Andersson, upp vårdcentralen igen och en remiss skickas till öronmottagningen på Sundsvalls sjukhus.

Därefter undersöks Johan av två läkare på barnmottagningen. Vid det här laget har Johans oro också tilltagit, att det kan vara en hjärntumör, vilket han också tar upp.

– Johan var jätteorolig eftersom det gjorde så ont och även det faktum att han haft en kompis som dog i just detta. Även jag har en sjukdomsbakgrund med cancer, vilket jag tog upp, säger Kent Abrahamsson.

Föräldrarna ville därför ha en så kallad CT-röntgen av huvudet men trots oron och symtomen blev det ingen sådan. Utan återigen skickades de hem.

– Läkaren sa att Johan absolut inte har någon tumör i hjärnan, att han sett barn med tumör där tidigare och att Johan inte har det. Jag förstår inte hur han så säkert kunde säga så rakt ut, tyvärr är det fler läkare på vägen som sagt saker de kanske inte borde ha yttrat, säger Kent Abrahamsson.

För familjen Abrahamsson/Andersson fortsatte hösten som övergick i vinter, samtidigt som det började brusa även i Johans andra öra. Den 7 februari förvärrades också hans tillstånd dramatiskt. Tillsammans med pappa Kent var Johan på Södra berget och åkte längdskidor när det tillfälligt mörknade helt och hållet för honom.

Två dagar senare åkte familjen in till akuten efter att Johan kräkts. Men trots alla symtom, trots familjens oro, trots det hela tiden försämrade tillståndet blev det ännu ett nej till en röntgenundersökning. Inte heller att Birgitta påpekade Johans inbuktning på höger sida av skallbenet påverkade beslutet.

Utan fortfarande var det tanken om migrän som gällde.

– Läkaren såg en försänkning bredvid utbuktningen och sa: "Vad konstigt, det har jag aldrig sett". Men ändå gick man inte vidare, säger Kent Abrahamsson.

– Jag vet inte vad som krävs för att få göra en röntgen? Det var för många tecken men ändå skickades vi bara hem.

Såhär i efterhand förebrår han sig själv som pappa för att de hela tiden lydde och åkte hem.

– Av alla gånger var det den 9 februari den värsta. Flera personer har sagt åt oss att det inte är vårt fel utan att vi har gjort vår del men som föräldrar får man ju dåligt samvete. Men vi försökte verkligen, säger Kent Abrahamsson.

Under sportlovsveckan i början av mars 2017 blev situationen återigen akut. Familjen hade bokat en vecka i Vemdalen för att koppla av men i backen drabbades Johan av synproblem samtidigt som det likt på Södra berget tidigare under vintern slocknade för ögonen.

Men beskedet blev detsamma, att värdena inte var tillräckligt alarmerande.

Den 15 mars, vilket familjen i sina minnesanteckningar beskriver som dagen D, fick pappa Kent ett samtal från Johans mamma Birgitta som var hemma med Johan. Scenariot var åter detsamma, Johan hade ont och kräktes mycket.

Kent åkte omedelbart hem och ett nytt akutbesök väntade.

Samtidigt kom vändningen, och den läkare som tog emot lyssnade på deras historia och tog in en onkologläkare som hade bakjour och turligt nog var på plats.

– Han kom som en räddande ängel och gav Johan en chans att överleva, säger Kent.

Läkaren lyssnade och agerade omedelbart, fällde ner gardinerna och kontrollerade Johans pupiller med en lampa. Han konstaterade att de reagerade långsamt och tog ett snabbt beslut att göra en CT-röntgen av skallen och ryggrad.

En kort stund senare kom läkaren med beskedet. Kent söker efter ordet som han egentligen inte vill ta i sin mun när han återberättar vad läkaren sa där och då.

Samtidigt som tårarna tränger sig på får han ur sig läkarens besked.

– "Tyvärr har Johan en stor hjärntumör".

Sedan gick det fort, redan nästföljande morgon skulle Johan opereras i Umeå.

Innan operationen hjälpte Kent till att tvätta Johans hår med speciell tvål, plötsligt ramlade Johan ihop i hans armar. Andningen hade för en kort stund stannat av men Kent behöll fattningen och bar in honom till sängen. Samtidigt kallade sköterskor in ett akutteam.

Därefter kom verkligheten ikapp Kent.

– Jag hade varit helt lugn fram till dess men då akutteamet kom fick jag följa med an av sjukskötarna till ett annat rum där jag bröt ihop och trodde Johan skulle dö.

Operationen blev lyckad, läkarna fick bort cirka 90–95 procent av den 10x10x7 centimeter stora tumören. Den del som låg mot rörelseorganen vågade de inte röra med risk för att Johan annars skulle kunna bli invalidiserad.

Efter operationen väntade strålning och cellgifter.

– Vi har gjort åtta cykler nu, vi vet ingen ände men kurvan pekar nedåt. Det är en positiv trend, säger Kent Abrahamsson.

I dag ser Kent Abrahamsson och Birgitta Andersson tillbaka på en resa som innehållit stora påfrestningar för familjen och deras son Johan i synnerhet. Från att diagnosen äntligen ställdes och det konstaterades att det var en hjärntumör har vården, som de beskriver den varit fantastisk. Men vägen dit har varit tuff, onödigt tuff.

– Det kändes mer och mer fel, men vi invaggades i falsk trygghet på något sätt. Vi fick veta att det absolut inte var någon hjärntumör, jag hoppas att läkaren som sade det får reda på det på något sätt, att han hade jättefel.

Föräldrarna vill nu berätta sin historia i förhoppning om att andra inte ska behöva uppleva samma sak, där det till slut blev turen och tillfälligheter som räddade dem. I stället vill de se fler hjälpmedel och diagnosverktyg som kan hjälpa vården.

– Jag vet inte om jag vågar tänka tanken vad som hänt om det inte var just den onkologläkaren som hade bakjour när vi kom in på sjukhuset, hade vi då haft Johan kvar här hos oss? Det är bara röntgen som kan konstatera en tumör, det måste vara lättare att få göra en sån.

För Johan väntar fortsatta behandlingar under oöverskådlig tid. Dessutom har periferiseendet skadats, vilket gör att han inte kommer att få ta körkort.

– Om tumören hade upptäckts redan i augusti hade det kanske inte blivit så, det vet vi inte. Men vi vet att Johan fick vänta onödigt länge med väldigt svåra stunder, säger Kent Abrahamsson.

Nu vill familjen blicka framåt, så gott det går.

– Eftervården och det de gör i Umeå, det är en fantastisk insats de gör där. Vi har träffat många familjer i samma situation och fått vänner för livet. Det känns som att tumören inte ska jäklas med oss mer nu, den har gjort tillräckligt.

