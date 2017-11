Julbocken lockade tomtenissar till Klingsta – se bilderna från marknaden

Nytt för i år var den 1,5-årige bocken Max som lockade både små och stora.

– Det är nästan de vuxna som tycker det är roligast med bocken, säger ägaren Johanna Öhman.

Men det var fler än den utrotningshotade lappgeten Max som ville stå i centrum på årets julmarknad.

Vid två tillfällen pausades den inspelade julmusiken för att göra plats för Må bra-kören och Allstaskolans barnkör. Båda två drog stora och värmande applåder efter att ha bjudit på "Låt det brinna" respektive "We wish you a Merry Christmas".

Julmarknaden arrangerades för tredje året i rad och slog precis som förra året både besök- och utställarrekord. Vid 14-tiden var det fullt av vinterklädda människor som strosade mellan knallarna som var uppställda utanför Klingstagården.

– Förra året kom 600 personer. I år kommer det nog ha varit minst 800 här, säger arrangören Annika Thors.

Julmarknaden har växt rejält sedan starten 2015. Första året var det fem utställare. I år 23.

– Det är framförallt folk från Allsta, Klingsta och Sundsvall som ställer ut, säger Thors.

Det var en blandad skara som ville visa upp sig och sprida julstämning. Bland annat gästades marknaden av smeder, författare, e-handlare, illustratörer, hantverkare och självklart även säljare som erbjöd ätbara godsaker.

– Det är roligt att det är en sådan stor bredd på utbudet, säger Annika Thors.

Trots att marknaden växer så det knakar är det bästa enligt många besökare och utställare att att den "inte är för stor" och "sprider så mycket julstämning".

– Det är precis så vi vill ha det. Den här mysiga, lilla känslan, säger Annika Thors.