Julbordsätandet i Sundsvall – så snäll är kommunen med alla anställda

Helägda bolag:

■ Mitthem. Inga julbord, däremot enklare jullunch i samband med utbildning för hela personalen. De anställda får en julgåva under 450 kronor inklusive moms.

■ Näringslivsbolaget. Inget julbord, har aldrig hänt. Personalen får en julklapp som ligger på max 450 kronor inklusive moms.

■ Norra kajen Exploatering AB. Varken julbord eller julgåva. En person är anställd.

■ Sundsvall Vatten AB. Har ingen egen representation.

■ Sundsvall Logistikpark AB. Sannolikt bjuds de anställda och styrelsen på jultallrik. Julgåva i form av ett presentkort till ett värde av 250 kronor delas ut, där anställda själva kan välja bland olika frilufts- eller kulturaktiviteter eller en bok med Sundsvallsanknytning.

■ Sundsvall Energi AB. Planerar för jullunch i samband med arbetsplatsträff/bolagsmöte. Inte bokat men kostnaden väntas landa på cirka 300 kronor per person. En julgåva till ett värde av 450 kronor inklusive moms kommer att ges till medarbetarna.

■ Sundsvall Elnät AB. Sundsvall Elnät planerar att i samband med en arbetsplatsträff ha en jullunch, till en kostnad av 245 kronor per person person. En julgåva kommer att ges till medarbetarna, värde cirka 360 kronor.

■ Stadsbacken AB. Inget julbord, planerar att äta en grötlunch i samband med ett styrelsemöte.

■ SKIFU. Har bokat ett julbord som kostar 269 kronor per person. Ledningen ser ett stort värde för företaget i att personalen kan träffas utanför arbetet och avsluta ett intensivt år. Julgåva i form av ett presentkort till ett värde av 250 kronor delas ut, där anställda själva kan välja bland olika frilufts- eller kulturaktiviteter eller en bok med Sundsvallsanknytning.

Delägda bolag:

■ Biogas Mellannorrland AB. Inga julbord. Julgåva i form av ett presentkort till ett värde av 250 kronor delas ut, där anställda själva kan välja bland olika frilufts- eller kulturaktiviteter eller en bok med Sundsvallsanknytning.

■ Midlanda Flygplats AB. Inget julbord, men planerar en gemensam middag med personalinformation. Priset blir cirka 250 kronor per person. Ingen alkohol kommer att bjudas. Ingen julgåva till de anställda.

■ Mittsverige vatten och avfall. Jultallrik för 220 kronor per person plus lokalhyra på 13 500 kronor. Dryck får var och en betala själv. Julfesten sammanfaller med att vd:n slutar efter 15 år. Medarbetarna får en julgåva där kostnaden uppgår till 325 kronor per person, inklusive frakt.

■ Sundsvall Oljehamn AB. Inget julbord och ingen julgåva.

■ SKFAB. Har en träff med två andra kommunala försäkringsbolag som avslutas med julbord. Ingen julklapp till de anställda.

■ Scenkonst Västernorrland AB. Planerar för julbord i samband med en utbildningsdag. Har inte fått in offerten, men kostnaden beräknas hamna runt 200 kronor per person. Julklapp för max 300 kronor.

Förvaltningar:

■ Servicecenter. Inget julbord. Bjuder på julgröt i samband med att en julgåva i form av ett presentkort till ett värde av 250 kronor delas ut, där anställda själva kan välja bland olika frilufts- eller kulturaktiviteter eller en bok med Sundsvallsanknytning.

■ Koncernstaben. Enklare julaktivitet med fika eller liknande i det egna personalrummet. Ungefär samma upplägg som förra året – då beställdes snittar till en kostnad av 4 464 kronor exklusive moms till ungefär 70 medarbetare. Julgåva i form av ett presentkort till ett värde av 250 kronor delas ut, där anställda själva kan välja bland olika frilufts- eller kulturaktiviteter eller en bok med Sundsvallsanknytning.

■ Drakfastigheter. Inget julbord eller jultallrik, däremot möjlighet till lucia- och julfika. Julgåva i form av ett presentkort till ett värde av 250 kronor delas ut, där anställda själva kan välja bland olika frilufts- eller kulturaktiviteter eller en bok med Sundsvallsanknytning.

■ Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration. Har som tradition att samla sina medarbetare till en jullunch som kostar cirka 100 kronor per person. Julgåva i form av ett presentkort till ett värde av 250 kronor delas ut, där anställda själva kan välja bland olika frilufts- eller kulturaktiviteter eller en bok med Sundsvallsanknytning.

■ Stadsbyggnadskontoret. Inga julbord. Inget beslut är ännu fattat, men förmodligen blir det ett traditionellt upplägg med gemensam julgröt åt alla medarbetare. Julgåva i form av ett presentkort till ett värde av 250 kronor delas ut, där anställda själva kan välja bland olika frilufts- eller kulturaktiviteter eller en bok med Sundsvallsanknytning.

■ Miljökontoret. Ordnar jullunch i form av knytkalas. Lagar julmaten själva och hyr en lokal att vara i. Syftet är personalvård och knytkalaset främjar samarbetet bland personalen. Julgåva i form av ett presentkort till ett värde av 250 kronor delas ut, där anställda själva kan välja bland olika frilufts- eller kulturaktiviteter eller en bok med Sundsvallsanknytning.

■ Barn- och utbildningsförvaltningen. Inga julbord. Julgåva i form av ett presentkort till ett värde av 250 kronor delas ut, där anställda själva kan välja bland olika frilufts- eller kulturaktiviteter eller en bok med Sundsvallsanknytning.

■ Kultur och fritid. Inget julbord. Tre avdelningar planerar att bjuda på julgröt och macka och två avdelningar för jullunch. Maxbeloppet ligger på 125 kronor per person. Julgåva i form av ett presentkort till ett värde av 250 kronor delas ut, där anställda själva kan välja bland olika frilufts- eller kulturaktiviteter eller en bok med Sundsvallsanknytning.

■ Socialtjänsten. Inget julbord. För max 125 kronor per person väljer verksamheterna själv vad – gröt, fika eller liknande – som det ska bjudas i anslutning till jul. Julgåva i form av ett presentkort till ett värde av 250 kronor delas ut, där anställda själva kan välja bland olika frilufts- eller kulturaktiviteter eller en bok med Sundsvallsanknytning.

Politik:

■ Kommunfullmäktige. Varken julbord eller julgåva.

■ Kommunstyrelsen. Varken julbord eller julgåva.

Fotnot. Sammanställningen bygger på uppgifter från ansvariga på respektive arbetsplats.

Tidigare artikel: Snuvade på julbord – nu får skattebetalarna notan för festen ingen går på: "Skrek rakt ut"

Klappar och krubb till personalen – detta gäller:

Julgåvor som inte överstiger 450 kronor inklusive moms, eller består av kontanter, är skattefria för de anställda. Julbord är skattefria vid intern representation, till exempel en personalfest.

Källa: Skatteverket.

Läs också:

► Julbordsätandet i Ånge – så snäll är kommunen med alla anställda

► Julbordsätandet i Timrå – så snäll är kommunen med alla anställda

► För mer nyheter om Sundsvall – följ ST.nu på Facebook och Twitter.