Klättrade upp på tak och tog sig in via badrumsfönster – slog ung kvinna blodig

Under måndagen, Annandag påsk, trängde sig en man i 25-årsåldern in i en bostad.

Mannen ska enligt en polisanmälan som den boende nu gjort, ha klättrat upp på taket och sedan tagit sig in via ett fönster som ledde in till bostaden.

Väl inne ska mannen ha misshandlat en kvinna i samma ålder.

Mannen uppges ha slagit kvinnan med knytnäve så att hon började blöda näsblod.

Polisen kontaktades direkt efter misshandeln, men när polisen var på väg till bostaden hade den misstänkte gärningsmannen redan lämnat bostaden och kvinnan ville inte medverka i förhör.

Polisen har upprättat en anmälan om misshandel och olaga intrång.