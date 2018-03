Kökspersonal har fått återvända till lokalerna tillfälligt – oklart när skadan ska åtgärdas

– Planen är att personal kan gå in i lokalerna igen klockan 16 nu under torsdag eftermiddag. Då ska man städa i lokalerna och sedan är planen att produktionen ska komma igång igen klockan 06 i morgon bitti. Men vi kommer att ha ett till avstämningsmöte kring detta innan vi släpper in personalen i eftermiddag, säger Hans Axelsson, fastighetschef vid Region Västernorrland.

Det här rör sig om en tillfällig lösning. När ska själva skadan på taket åtgärdas?

– Det vi sagt nu är att produktionen ska komma igång igen och att man sedan i lugn och ro ska planera in en lämplig tidpunkt för att åtgärda skadorna.

Har någon i personalen uttryckt oro för att återvända till lokalerna?

– Inte som jag hört. Vi har varit väldigt tydliga med att ingen får gå in i lokalerna innan vi fått klartecken från konstruktören vi kallat in.

Strax efter klockan 17 stod det klart att man håller sig till planen. Städning av lokalerna står först på schemat och imorgon bitti fixar man frukost till patienterna som vanligt.