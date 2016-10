Kommunen tar kostnaden när tiggarlägret rivs – kräver inte svenska ägarna på pengar

Läs också: Tiggarlägret tömt – här ska de få tak över huvudet

Under onsdagen börjar rivningen av husvagnslägret i hamnen i Sundsvall där som mest ett 80-tal EU-migranter bott.

De husvagnar som var i bättre skick har rullat vidare, kvar finns ett tiotal husvagnar i skrotningsskick, med trasiga fönster som tejpats igen med kartong och silvertejp. Med skorstenar genom taken från hembyggda kaminer av plåthinkar.

Kvar finns också ungefär lika många vandaliserade bilar där människor sovit.

Enligt gatukontoret så är det svenskar som äger de övergivna husvagnarna och de flesta av bilarna.

– De flesta är skrot och de kommer vi att bogsera bort. Ett par fordon ser okej ut och de ägarna har fått brev att de har till måndag på sig att ta bort dem. Om de står kvar fraktar vi dem till en lagringsplats där de står tre månader innan de kan skrotas, säger Magnus Elfving, servicetekniker på Sundsvalls kommun.

Många vagnar har skänkts av personer som velat hjälpa de utsatta EU-migranterna. Men sedan har de aldrig skrivits över. Nu hamnar ansvaret på Sundsvalls kommun.

Runt vagnarna ligger det drivor av skräp, bildäck, bilbatterier, kläder och skor. Det som lämnats kvar i vagnarna tycks ha rivits ut i samband med, eller efter att de övergivits.

Omkring 1 800 kronor per husvagn plus moms, kostar det i borttransport med bärgare inklusive skrotningsavgift. 600 kronor plus moms för en personbil. Men då är det inte medräknat någon arbetstid för de arbetare på kommunen som jobbar med att ta bort fordonen. Det är inte heller något medräknat för kostnaden att sanera området.

– Det blir det nog REKO som gör, jag vet inte vilken kostnad det hamnar på i slutändan, säger Magnus Elfving.

Socialnämnden kan inte heller ge en ungefärlig slutsumma på vad uppstädningen kommer att kosta.

– Det där är det gatukontoret som håller i, men vi har fått pengar från kommunfullmäktige för alla kostnader kring det så det kommer inte att belasta vår budget, säger Malin Larsson (S), orförande i socialnämnden i Sundsvall.

De EU-migranter som bodde i lägret har flyttats. En del till en camping och andra har erbjudits att sova på härbärge. Där betalar de 20 kronor per natt.

