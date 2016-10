Kommunjobb på väg bort från centrala Sundsvall – hit kan jobben flyttas ut

Häromveckan fattade kommunfullmäktige det största landsbygdsbeslutet på 15 år.

Nu kan ST berätta om kommunledningens första konkreta förslag till en verklig förändring.

På tisdag får kommunens tjänstemän i uppdrag att utreda om "delar av servicecenter" – som nyligen flyttade in i nya lokaler på Norra kajen – kan flyttas.

– I första hand är det till Liden, Indal och Stöde, säger Hans Forsberg och fortsätter:

– De här orterna lider i dag av att det finns en avfolkningstrend. Folk drar sig mot centrum, alla investeringar kommer till centrum och företagen väljer att etablera sig i centrum.

Enligt honom är förslaget därför en "viktig signal".

– På mindre orter som exempelvis Liden kan små förändringar inom kommunorganisationen ge stora effekter.

Kan det bli aktuellt med utlokaliseringar från andra kommunala arbetsplatser?

– Vi får titta på fler kommunala förvaltningar i framtiden. Vi börjar med det här steget.

Samtidigt visar kommunens egna utredningar att just servicecenter sparar mångmiljonbelopp på administration genom att samla ekonomi-, IT- och HR-avdelningar under ett och samma tak.

– Den sammanslagning som nu sker mellan servicecenter och delar av service- och teknikförvaltningen innebär att en stor mängd människor ska samsas i samma byggnad på Norra kajen. Bara där har du ett litet skäl till att man bör titta på andra lokallösningar, säger Hans Forsberg.

Är det rimligt att anta att det här är förenat med kostnadsökningar?

– Tvärtom är det nog rimligt att anta att det kan bli billigare att utlokalisera verksamheter.

Hans Forsberg pekar på möjligheten att spara in på lokalkostnader.

– Hyrorna är dyrare i centrum. Men det är för tidigt att ge ett svar på den frågan.

Då utredningen inte har påbörjats finns ingen siffra på hur många jobb som berörs.

– Det finns så klart verksamheter som är lämpliga, men jag vill inte föregripa utredningen och peka ut några redan nu, säger Forsberg.

Ser ni någon risk att kompetent personal som bor i stan inte vill pendla till landsbygden?

– Den risken finns alltid. Finns det lämpliga verksamheter? Kan personal följa med? Eller går det att rekrytera ny personal om folk inte vill följa med? Det här är frågor som vi måste ha svar på innan vi kan säga vad vi kommer kunna utlokalisera.

ST har under torsdagen sökt Magnus Fjell, förvaltningsdirektör på servicecentret, för en kommentar.

