Krönika: Nu drivs de bort – igen

Tänk att en plats som ligger så nära, kan verka så avlägsen. Mitt i stan och ändå på milsvitt avstånd. En avsides avkrok, en utpost, en bortglömd håla och ett främmande land mitt ibland oss. Efter två år ska husvagnslägret i Sundsvalls inre hamn stängas. Tillhörigheter ska packas ihop, vagnar rullas i väg, och människor ska drivas bort. Vart är oklart.

Två års rapportering om iskylan i lägret är över. Artiklarna om bristen på el, vatten och hygienutrymmen ska arkiveras. Ett reportage handlade om att socialtjänsten skulle ta barnen, ett annat om en dödssjuk man som bodde i en container. I en artikel berättade en skräckslagen pojke att det sköts raketer mot lägret nattetid och att otyglade unga sladdade in på området så det tjöt om däcken. Den lille parveln hade själv fångat både terrorn och de boendes rädsla på film. Sedan har vi den 19-åriga höggravida kvinnan som vandrade upp till tågstationen i vinternatten med sitt bylte och sina filtar för att hon höll på att frysa ihjäl.

Men några godhjärtade och generösa själar har vågat sig in i lägret. De har haft med sig klädsäckar, matvaror, ved och viljan att underlätta livet för samhällets mest utsatta. Efter månader av debatterande öppnades ett härbärge, det ställdes även upp toaletter och drogs fram ström.

Något som också har präglat de här två åren är politikernas brist på handlingskraft och beslut, både i vår stad och på ett mer övergripande plan. En del har under högljudda former förordat avhysning och tiggeriförbud, andra säger att armod inte kan lagstadgas bort och att de aldrig kommer sluta ge till den som tvingas sitta på marken och be.

Tänk att avståndet kan vara så oändligt till människor som bor så nära. Så nära, men ändå så långt ifrån. I hundratals år har det romska folket bokstavligen tvingats stå utanför den europeiska gemenskapen. För omvärldens ovilja till inkludering har de betalat ett närmast ofattbart pris. Vilket fattigdomsbevis.