Lägret vandaliserades innan rivning: "Någon har brutit upp vagnarna och sökt igenom dem"

TV: Nu rivs tiggarlägret – se livesändningen igen här

Under onsdagen revs det läger där många utsatta EU-medborgare, de flesta från Rumänien, bott i under två år.

Som mest har det bott uppemot 80 personer i husvagnslägret i hamnen. Nu finns ett fyrtiotal av dem kvar i Sundsvall. Många bor i sina bilar, i husvagn på annat ställe och några tar in på härbärge för 20 kronor natten.

Direkt lägret lämnades så vandaliserades det. Husvagnar som stängts hade brutits upp och genomsökts. Madrasser, täcken och kuddar låg utrivna runt marken. Likaså leksaker, kläder och skor.

– Det ser hemskt ut här nu, så här har det inte sett ut innan. Det är någon som varit här och brutit upp vagnarna och sökt igenom dem, säger Pirjo Holmström (MP), engagerad i romernas situation.

Hon har daglig kontakt med många av de tidigare lägerinvånarna som nu försöker hitta någonstans att ta vägen.

– En del som har en fungerande husvagn har flyttat den akut till Fläsian för att få behålla vagnen. Men det kostar flera tusen i månaden så pengarna räcker bara en månad. Sedan måste de dra vidare. En del har sin husvagn gömd någonstans. En del bor i bilar och några tar in på härbärge, säger hon.

Misafet Redepi är ordförande för Ny framtid, den romska föreningen i Sundsvall. Hon kan se det hela ur flera perspektiv. Dels utifrån sin romska bakgrund och genom EU-projektet Make Sense som hjälper utsatta. Men också kommunens perspektiv eftersom hon jobbar för socialtjänsten i Sundsvall.

– De har fått alternativet att kunna bo på härbärge, men de har själva valt att de vill bo så här. De visste från början att de inte fick bo här och de måste också följa lagar och regler, säger hon.

Men hur ser du på att lägret vandaliserats, att människor varit här och skjutit raketer på dem och kastat sten för att skrämmas?

– Jag är inte förvånad för det finns fortfarande en stor diskriminering och många som inte vill hjälpa romer. Men det finns goda människor också som vill hjälpa, säger hon.

Hon tycker själv att det bästa sättet att hjälpa de utsatta romerna är att hjälpa dem med integration. Det är något projektet också jobbar med. Svenskundervisning och information om att söka jobb.

– Om jag kom till ett nytt land skulle jag se till att jag hade någonstans att bo och att jag kunde försörja mig själv. Det är också många som är intresserade av att jobba istället och de får stöd där, säger hon.

De som tar in på härbärget kommunen erbjuder till alla hemlösa enligt principen först till kvarn, måste betala 20 kronor per natt. Då får de bara vistas där under natten. Under dagen får de inte ha saker förvarade där. De måste bära med sig allt. Pirjo Holmström tror att det är därför de valt att stanna i lägret, trots den stora misären med kalla husvagnar som läcker in vatten.

– Ja, de var villiga att betala kommunen för att få en plats att stå på och för ström, de ville ha kvar sina hem. Kommunen har ju mark, men de tyckte det blev för dyrt. Det skär i hjärtat att se lägret rivas nu och att de ska förlora sina hem och alla sina saker, säger Pirjo Holmström.

