Musikschlagets final hålls i Sundsvall –Sundsvallsduon Soy & Roy kan vinna

Sveriges melodifestival för funktionsnedsatta, Musikschlaget, är i sitt slutskede. För Sundsvallsborna betyder detta dubbelglädje. Förutom att finalen för Musikschlaget hålls i Sundsvall är även en av de tio finalisterna från Sundsvall. Duon Soy & Roy tävlar med den egenskrivna låten "I ain't putting your name in it"