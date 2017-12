Njurundabussarna inställda på grund av halkan – Alnöbor får åka taxi

Också Alnöborna påverkas, trafiken där går med taxi.

Matfors trafik rullar fortfarande men med försening. Vid 18.30-tiden stod det på Din tur att Njurunda landsortstrafik inställd förutom linje 120 mellan Njurundabommen och Sörberge via Sundsvall. Den går fortfarande men med förseningar. Linje 141 Matfors-Sundsvall via E-14 samt linje 142 Matfors-Sundsvall via Viforsen går men med förseningar.

Texten uppdateras.

