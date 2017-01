Nordman vandrar ut igen på ny turné

Sedan genombrottet 1994 har Nordman som består av Håkan Hemlin och Mats Wester kommit och gått. Med deras låtar i bagaget som Vandraren, Be Mig, Förlist och Lågornas sken kommer de nu ge sig ut på en turné med få stopp. Musiken kommer att blandas med historier och berättelser från deras artistliv. Besökarna kommer få lyssna till Håkans roliga men också tragiska berättelser som kantat Nordmans framgång och fall. De kommer också ha med sig sitt rockband och barrockflöjtisten Claudia Müller.

Utöver Nordman har de båda haft olika sidoprojekt. Håkan har spelat in hårdrock med gruppen Burn it to the Ground och Mats har varit ute på turné med blues legendaren Joe Bonemassa. Men nu jobbar de tillsammans igen och håller just nu på och spelar in nytt material till en ny skiva.

Nordman - I vandrarens spår

18/3 Örnsköldsvik, Nolaskolans Aula

19/3 Sundsvall, Tonhallen

20/3 Gävle Konserthus

24/3 TBA

30/3 Nynäshamn, Vågen

31/3 Eskilstuna, Lokomotivet

1/4 Karlstad, Scalateatern