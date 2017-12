Ny tur om stoppad miljonsatsning på Sundsvalls pensionärer – alliansen bjuder över

I oktober drev oppositionen igenom en så kallad minoritetsåterremiss som tillfälligt stoppade S, V, C-majoritetens planer på att bland annat förgylla tillvaron för både gamla och omvårdnadspersonal.

Efter omröstningen sa kommunalrådet Peder Björk (S) till ST att det är tydligt för Sundsvallsborna "vilka som satsar på välfärden och vilka som inte gör det".

– Vi försöker att ha en vuxen diskussion om vård och omsorg för våra äldre. Då gäller det också att den andra sidan är villig att lyssna och inte försöker få det till att vi inte ville satsa, säger Jörgen Berglund.

Enligt Stefan Falk, gruppledare för Liberalerna, handlade partiernas agerande i oktober inte om att sabotera – utan om att studera fakta.

– Vi ställdes inför ett "take it or leave it"-förslag som lagts fram så sent som möjligt, säger han.

Liza-Maria Norlin, Kristdemokraternas gruppledare, är inne på samma spår.

– Vi har backat tillbaka och funderat på hur vi ska agera utifrån att de ändrar spelreglerna, säger hon.

Nu trappas kampen om de äldres röster upp. Där majoriteten vill satsa 34 miljoner kronor från kommunens överskott söker nu M, L och KD stöd i kommunfullmäktige för ett "fullt finansierat" förslag på 45 miljoner kronor:

■ 40 miljoner kronor extra till socialnämnden under 2018 och kommande år. Tio miljoner kronor mer än majoritetens förslag.

■ Två miljoner kronor till teknisk utveckling inom hemtjänsten under 2018. Samma som majoriteten föreslår.

■ En miljon kronor under 2018 i särskilt stöd till barn och unga med inlärnings- och koncentrationssvårigheter. Samma som majoriteten föreslår.

■ En miljon kronor till att stimulera småföretagande under 2018 och 2019. 500 000 kronor mer än majoritetens förslag.

■ 500 000 kronor till arbete mot våld i nära relationer under 2018 och 2019. Samma som majoriteten föreslår.

Pengarna ska hämtas hem från en rad områden:

■ Stärkt integration -10 miljoner kronor.

– Vi har bra satsningar på integration. Vi tycker inte att vi behöver satsa extra där, säger Liza-Maria Norlin.

Sundsvall har under senare år satsat mycket på åtgärdsanställningar, arbetsträning, praktik och utbildning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Bland utrikesfödda är arbetslösheten "mycket hög", enligt en tjänsteskrivelse från kommunen som ST tagit del av.

■ Införande av inköpsstrategi -5 miljoner kronor.

– Majoriteten lägger pengar på att kontrollera om företag följer de här reglerna (sociala, etiska och miljömässiga krav som S, V och C ställer på alla leverantörer vid offentliga upphandlingar och inköp, reds. anm.) som vi är motståndare till, säger Jörgen Berglund.

■ Koncernstaben -10 miljoner kronor.

– Koncernstaben, vars uppgift är att samordna, har växt i omfång och vi kan se att det ibland sker en överprövning av de förslag som kommer från förvaltningarna, där expertisen faktiskt sitter. Vår uppgift som politiker är att våga prioritera och välja bort och vi prioriterar kärnverksamhet före utredningsverksamhet, säger Jörgen Berglund, som uppger att "tio till tolv tjänster" berörs.

■ Justering löneökningsanslaget -20 miljoner kronor.

– Det är inte fråga om att personalen ska få en sämre löneutveckling. Det är helt enkelt ett konto där vi har haft rejäla överskott under väldigt många år, säger Stefan Falk.

