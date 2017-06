Nya skisser över Nacksta park färdiga – här kan du se förslagen i helgen

För Plus-kunder: Ny jättepark ska byggas i Nacksta: "Vi börjar redan i vår"

Vid lördagens karneval i Nacksta kommer invånarna att kunna rösta på några av de olika förslagen på parkens utformning.

– Det har varit svårt att ta fram ett förslag som ska passa alla då önskemålen många gånger gått åt helt olika håll. Någon vill att det ska vara stillsamt och lugnt, en annan att det ska vara full fart. Vissa vill ha öppna ytor medan andra vill ha lummig grönska. Men vi hoppas att de flesta ska hitta något som passar dem, säger Cecilia Andersson, stadsträdgårdsmästare vid Sundsvalls kommun.

Men det är fortfarande en del frågetecken som kvarstår där medborgarna behöver ge sin syn på saken.

– Nu vill vi ha lite hjälp med tre frågor i förslaget. Det handlar om placeringen av en scen och ett utegym. Vi behöver även hjälp med placering av en boulebana och ett tema för den blivande lekparken. Vi hoppas att många ska dela med sig av sina synpunkter, säger landskapsarkitekt Alena Repko.

Har man inte möjlighet att vara med under lördagens firande kan man under juni månad lämna in sina åsikter via kommunens hemsida.

FLER NYHETER:

► Syrautsläppet i Alby – förundersökning inledd: "Skälig misstanke om miljöbrott"

► För Plus-kunder: Omtumlande dag för Albyborna – kunde till slut återvända till sina hem: "Det kändes skrämmande"

► Insändare: Arg taxiförare: Sätt stopp för cruisingen i Sundsvall – nu!

► För Plus-kunder: Hultin polisanmäler regiondirektörerna: "Om det här är lagligt, var befinner vi oss då?"