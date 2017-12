Nyinvigning på Himlabadet – häng med på en tur i den uppdaterade rutschkanan

TV: Häng med på en åktur i den uppdaterade rutschkanan.

– Det är en kombo mellan underhåll och att hänga med i tiden. Det har gått sju år sedan vi byggde kanan så vi behövde uppdatera, säger Jonas Lindevall som är IT- och säkerhetsansvarig på Himlabadet.

Rutschkanan är som ett svart hål där åkaren själv väljer tema. Alltifrån disco- och lejon-tema till James Bond– och Pirates of the Caribbean–tema. Det finns även möjlighet att tävla mot andra eller sig själv genom att med handen träffa så många ljusprickar som möjligt under åkturen.