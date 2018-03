Polisen förtegen kring misstänkta kidnappningen i Sundsvall: "Vi har förhört flertalet personer"

Efter kidnappningen i Sundsvall under torsdagen har de misstänkta förhörts. Polisen har under helgen arbetat med att förhöra alla inblandade och under måndagen måste åklagare ta ställning om eventuell häktning.

– Utredningen har gått bra och vi har förhört flertalet personer, säger Josefin Perming utredningsansvarig hos polisen.