Så mycket vatten förbrukar toaletterna i Sundsvall

Sedan 2014 är Internationella världstoalettdagen en officiell FN-dag. I september 2015 enades FN:s medlemsländer att alla människor ska ha tillgång till toalett år 2030.

I Sverige är tillgången till toalett inte ett problem då det finns många offentliga toaletter utspridda som är tillgängliga för allmänheten. Vattnet som används vid spolning är rent dricksvatten och vid varje toalettbesök används det ca 4 liter vatten när man spolar i toaletten.

I Sundsvalls kommuns fastighetsbolag Drakfastigheter har man räknat ut att det finns cirka 8 000 toaletter utspridda bland deras fastigheter. Om man räknar med att varje enskild toalett i snitt används 30 gånger per dag och att det går åt 4 liter vatten per spolning blir det 960 000 liter vatten per dag. Det kan man jämföra med att en simbassäng som är 25 meter lång, 12 meter bred och med ett djup på två meter rymmer 400 000 liter vatten.

Enligt organisationen WaterAid, som är en internationell organisation som arbetar för att förbättra tillgången till rent vatten, har förbättrad tillgång till toaletter en bevisad positiv effekt på livslängd, fattigdomsbekämpning, kvinnors rättigheter, utbildning och livskvalitet.

■ ■ ■ ■

Så mycket vatten förbrukar du:

■ Tvättmaskin - 50 liter

■ Diskmaskin - 15 liter

■ Badkar - 150 liter

■ Duscha i 10 min - 120 liter

(Källa, Miva)