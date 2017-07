Sensommar blev en lugn tillställning för polisen: "Bra nivå på berusningen"

I helgen besökte tusentals människor Sensommar, Pride- och Thaifestivalen för att få lyssna på deras favoritartist eller för att få umgås med sitt kompisgäng. Men en sådan stor folksamling leder också till att polisen och ordningsvakter ständigt måste vara i beredskap.

Vi har tidigare rapporterat om ett sexuellt ofredande som ska ha skett på Sensommar någon gång under fredagsnatten. Men även om en 25-årig man som blivit omhändertagen efter att han agerat våldsamt under festivalen.

Trots detta så anser Malin Wärulf som var insatschef för alla tre festivaler, att det varit en relativt lugn helg.

– Det har varit en bra nivå på berusningsmängden i helgen, samt ett normalt omhändertagande utifrån den stora folkmängd som befann sig på festivalen. Det har varit en trevlig stämning med mycket folk, säger hon.

Det har rapporterats om flera sexuella övergrepp på festivaler runt om i Sverige – Bråvallafestivalen ställer in nästa års festival på grund av detta. I Sundsvall har som tidigare nämnt ett sexuellt ofredande rapporterats, men enligt polisen kan det komma fler.

– Vi har just nu fått in totalt en anmälan om sexuellt ofredande. Sen kan det komma in fler under dagen. Men just nu är det inget jag har kännedom om, säger Malin Wärulf.

