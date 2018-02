Sjukdomen kartläggs: "Optimistisk för ME-drabbade att återfå ett normalt liv"

Livet förändrades drastiskt för Björn Eklund när han insjuknade i en rejäl influensa 2008.

Från att ha levt ett aktivt liv med heltidsjobb och träning flera gånger i veckan blev han sängliggande och orkade inte ens duscha. Det visade sig att han drabbats av den kroniska trötthetssjukdomen ME, myalgisk encefalomyelit.

– Insjuknar du i ME är det svårt att veta om det, och ännu svårare att få behandling. I mitt fall var det ingen som hade en aning om vad som var fel, säger Björn Eklund.

Efter att ha gjort egna efterforskningar och själv bekostat behandling i Norge kan han idag kalla sig frisk. Men det är långt ifrån alla som blir fria från sjukdomen. Under sina år som sjuk har Björn upplevt att vården saknar kunskap om ME.

– Man uppfattas oftast som lat eller för utmattningssyndrom, säger han och berättar att han mött många andra ME-sjuka med liknande upplevelser.

I drygt två år har chefläkare Per Skude kartlagt just ME och han ser ljust på framtiden för behandling av ME.

– Jag är alltid optimistiskt för att behandling ska bli verklighet och att patienter ska återfå ett normalt liv, säger Per Skude

Han vill inte sätta något bestämt namn på sjukdomen, och kan heller inte säga att det finns någon konkret behandling för ME.

– Det är symtomkomplext med framför allt trötthet och känslighet för fysisk ansträngning, men det finns även många tilläggssymptom som till exempel depression och kronisk värk. Man måste betrakta varje patient som unik och göra en individuell rehabiliteringsplan, säger Per Skude.

– Patientgruppen behöver ett bättre omhändertagande än vad de får idag, säger Per Skude vid Kvalitets- och patientsäkerhetsavdelningen på Region Västernorrland.

För att öka kunskapen om ME i Västernorrland arbetar man nu tillsammans med Västerbottens landsting för att få fram ett vårdprogram.

– Många patienter vittnar om att man blir nonchalerad och inte blir tagen på allvar, vilket känns helt galet. Det behövs ett vårdprogram för att kunna ge rätt behandling och rätt stöd., säger Ewa Back, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västernorrland.

– Tillsammans med Västerbottens landsting ska vi bland annat besöka Stora Sköndal för att få höra om behandlingsmetoder och få mer kött på benen, säger Ewa Back.

Björn Eklunds behandling ser hon positivt på.

– Det finns inget som säger att man hittat ett botemedel, men man måste se till att ha goda exempel redo för att prövas och inte stänga dörren till möjliga lösningar.

Först 2014, sex år efter första symtomen, fick Björn Eklund sin diagnos. Därefter påbörjades den riskfyllda behandlingen i Norge, som visade sig fungera för honom.

Nu hoppas han att kunskapen och behandlingen av ME i Sverige ska bli bättre.

– Det har hänt saker i forskningen med det är som att ro i motvind. Det borde gå som en motorbåt med tanke på allt lidande som finns, säger Björn Eklund.