Skyhöga snövallar utgör trafikfara i Sundsvall: "Står inget om när de ska bort"

TV (arkiv): Så här såg det ut i början av januari i år – sedan dess har det fortsatt snöa i samma rasande tempo.

Snöröjningen i Sundsvall har hamnat i fokus som ett resultat av den extrema snömängd som fallit över länet den här vintern.

Under de senaste veckorna har Sundsvalls kommuns gatuavdelning jobbat febrilt med att bredda och sikta gator.

– Jag tror att vi är ansvariga för att ta bort vallarna, men det står inget om när har jag för mig, säger Göran Gustafsson vid gatukontoret på Sundsvalls kommun.

Den extrema snömängden gör att stora snövallar fortfarande tornar upp sig vid korsningar och vid privata infarter. Något som innebär en risk för trafikanter.

– Risken för olyckor ökar garanterat om det är skymd sikt som det är nu. I vissa korsningar är det ju väldigt höga snövallar som alla kan se. Man måste vara uppmärksam när man är ute och kör på vägen, säger Lars Krantz, vid räddningstjänsten i Medelpad.

Vid allmänna korsningar ansvarar kommunen för att ta bort snövallarna – och vid privata in- och utfarter likaså, enligt Terese Wallinder, jurist på Villaägarna.

– Kommunerna har inte rätt att bara köra upp vallar. De har rätt att göra prioriteringar, beroende på vad det är för typ av väg och de har rätt att göra det tillfälligt, men sedan ska de ta bort högarna och vallarna, säger hon.

Väl här ställer lagen till det.

– Just nu jobbar vi inte alls med snöröjning vid privata in- och utfarter. Jag kan inte paragraferna utan till, men jag tror det finns en som säger vi är ansvariga för att snövallar ska bort även vid in- och utfarter till privata fastigheter, men det står inte när vi ska ta bort dom, säger Göran Gustafsson, sektionschef vid gatukontoret på Sundsvalls kommun.

Påståendet stämmer i stora drag med vad som sägs i lagboken, och enligt Terese Wallinder skapar det problem frågan ska avgöras på högra nivå.

– Problemet är att det finns någon bra sanktion för tilltaget eftersom det inte finns någon tidbegränsning för när kommunen måste ta bort vallarna. Det har prövats en gång i domstol, och då förlorade villaägaren, berättar Wallinder.

Gråzonen i lagboken kan därmed ställa till så att snövallarna blir kvar i korsningar och infarter en längre tid, om inte solen och våren anländer inom kort – kommunens snöröjningsbudget lyser nämligen rött och den tillgängliga arbetskraften sliter hårt för att fylla den redan Kebnekaise-liknande snötippen i Nacksta.

– Det är något alldeles otroligt mycket pengar som går åt. Vi kör bort för fulla segel och har snart gjort det i en månads tid, säger Göran Gustavsson.

Om ni inte hinner med att ta bort snövallarna inom den närmaste tiden – vad har du för tips till trafikanterna då?

– Det gäller ju att iaktta största möjliga försiktighet i korsningar där snövallar skymmer sikten.

Årets vinter har varit en av de mest snöfyllda i Sundsvall i modern tid och snödjupsnoteringarna har nått rekordnivåer.

FAKTA: Det säger lagen om snöröjning och snövallar på allmän, respektive privatägd mark

► På platser som gator, torg och parker ansvarar huvudmannen, det vill säga kommunen, för att platserna genom bland annat snöröjning hålls i ett skick så att olägenheter för människors hälsa hindras samt att kraven på trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet tillgodoses.

► Fastighetsinnehavare är skyldiga att utföra sådana åtgärder som avses i första stycket inom områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark...

► ...men trots informationen i ovanstående stycke ansvarar kommunen i enlighet med det som anges i första stycket för områden som ska användas för allmän trafik och som har upplåtits till kommunen med nyttjanderätt eller annan särskild rätt.

Källa: www.riksdagen.se , Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.