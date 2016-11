Snökaos på E4 i Sundsvall – nästan 30 centimeter snö: "Det är svinkallt ute"

TV-klippet: Från en livesändning av Mittmedia under måndagen. Vår reporter Oscar Nilsson vittnar om ett stort snökaos:

Under dagen har det varit en del problem i trafiken med snön som följd. Bland annat var det en trafikolycka i centrala Sundsvall med 15 bilar inblandade under måndagsmorgonen och senare under dagen uppmanade räddningstjänsten till Sundsvallsborna att lämna bilen hemma.

Till följd av detta sände Mittmedia live från Sundsvall, Gävle, Hudiksvall och Söderhamn.

Följ vår liverapportering från väderläget i Västernorrland här!

Läs mer om snökaoset:

