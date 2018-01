Sophämtarens vädjan i det pressade snöläget: "Låt kärlen stå..."

Arbetet har varit tufft den senaste tiden för alla som är beroende av att kunna ta sig fram på vägarna i sitt arbete. Även för de som ska sköta vägarna, där arga samtal och klagomål har hört till vardagen under de snörika dagarna.

Ove Björk på Ragn-Sells i Sundsvall, jobbar som förman och har hand om personalen och sopbilarna på dagarna. Onsdagsmorgonen började med ett samtal från en kollega som hade kört fast på plan mark i Sidsjön och behövde hjälp att komma loss med sin lastbil.

– Plogningen är verkligen under all kritik just nu. Jag har haft kontinuerlig kontakt med kommunen om detta. Vi kommer få jätteproblem i dag, onsdag, efter den här nattens snöfall, säger han.

Han berättar vidare att vissa områden är extremt svåra att ta sig fram i, framför allt Haga, Södermalm, Alnö, Essvik, Njurunda och även landsbygden i största allmänhet.

– Ute på landsbygden ska vi in med våra stora sopbilar på smala vägar där inte ens små postbilar kör, säger han.

Den sopbil som körde fast i Sidsjön under morgonen hade knappt hunnit med en åttondel av sina tömningar när hjulen började slira.

– Han har cirka 800 tömningar i dag och hade kanske gjort max 100. Vi kommer aldrig hinna det vi ska göra i dag, därför vädjar vi att våra kunder låter kärlen stå kvar tills de är tömda, säger Ove Björk.

Han berättar att han under morgonen såg flera avåkna bilar längs med Skolhusallén och att han förväntar sig det värsta av väglag och trafikkaos under dagen.

– Många av kunderna har ingen förståelse för att vi inte kommer ut på utsatt dag när det snöar så här mycket. Vi får massor av klagomål trots att vi gör allt vi kan. Jag vill vädja om förståelse för att situationen är som den är och att alla gör vad de kan, säger Ove Björk.