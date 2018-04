Sparkade ordningsvakt på pungen – nu döms kvinnan

Det var under sommaren 2015 som kvinnan gick till en krog i Sundsvall. När hon kom dit var det dags för krogen att stänga så vakten släppte inte in fler personer, men kvinnan krävde att hon skulle få komma in.

Ordningsvakten avvisade kvinnan och ledde henne mot utgången. När mannen släppte henne började hon skrika att ordningsvakten var en misslyckad polis och sparkade honom på pungen.

Enligt vakten gjorde sparken mycket ont men han och en kollega lyckades ändå gripa kvinnan.

Kvinnan menar istället att hon råkade sparka mannen för att hon tappade balansen. Hon hävdar även att vakten inte släppte in henne för att han tyckte att hon var för berusad.

Nu döms kvinnan till villkorlig dom för våld mot tjänsteman. Hon ska även betala 5 000 kronor i skadestånd till mannen.