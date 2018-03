ST för 25 år sedan: Förberedelserna gick som en dans och Nivrenaskolan får stipendium till temaveckor

För andra året i rad arrangerades Sveriges största dansgala i Sundsvall. 8 000 personer dansade och roade sig. Men bakom arrangemanget ligger mycket tid och arbete. Bara för att klara organisationen under gårdagen krävdes det 300 personer. 300 liter oljevax för att göra det 1 600 kvadratmeter stora betonggolvet dansvänligt, 50 walkie talkies, 40 toaletter, 350 kilo oxfilé och ytterligare några ingredienser. Flickorna i kallskänken (bilden) hade fullt upp. Förutom 1 500 smörgåsar till förrätten skulle även de olika serveringstälten i lokalen ha färdigbredda smörgåsar att sälja under kvällen. Och servicen till banden är viktig, något som betonas av ansvarige Lasse Stålnacke. För att musiken skulle fungera under kvällen jobbade 70 personer på och runt scenen.

Nivrenaskolan i Kvissleby får ett stipendium på 4 000 kronor av försäkringsbolaget Skandia, för att utveckla de årliga temaveckorna om trafik för högstadiet. Skolans temadagar för årskurs 8 de senaste fem åren är ett bra exempel på insatser utöver de vanliga i trafikundervisningen. Sammanlagt delar Skandia ut 10 000 kronor i stipendier i samband med Västernorrlands läns Trafiksäkerhetsförbunds årsmöte på Hullsta Gård i Sollefteå.

Lilla Indals IF, från division V, är skrällgänget i årets Värmecup i fotboll. Laget har vunnit alla matcher hittills. Indals IF är speciellt, lagets trupp består av 21 spelare, av dessa kommer 19 från klubben. Ska Värmecupen 1993 sluta hos Indal? "Vi ska i alla fall ta chansen lovade", lovade tränaren Örjan Wicksell. Indals IF har i alla fall ett bra gäng på gång.