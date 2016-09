Stockholm Jazz Orchestra på E-Street: "lysande storbandskväll"

SJO, storband i världsklass

Konsert

Stockholm Jazz Orchestra

Jazzklubben, E-Street

Det var pianisten och arrangören Fletcher Henderson som på 1920-talet kom på att det gick att spela jazz i ett större format. Sedan har det fortsatt vidare med Benny Goodman, Count Basie, Duke Ellington, WoodyHerman, Stan Kenton med flera. I pionjärernas kölvatten kom på 50-talet denunike klangskaparen Gil Evans och i början på 60-talet Thad Jones och Mel Lewis med ett nytt koncept. I dagsläget räknas Maria Schneider till dom främsta storbandsledarna-arrangörerna.

Ett av våra absolut bästa storband är tveklöst Stockholm Jazz Orchestra som 1983 startade sin framgångsrika verksamhet och ledare har hela tiden varit och är eldsjälen Fredrik Norén med hemmabas i Härnösand. Genom åren har SJO samarbetat med Dick Oatts, Joe Lovano, Bob Mintzer, Bob Brookmeyer, Jim McNeely, Toots Thielemans och Adam Nussbaum. Samtliga har lämnat bestående bidrag och stegvis höjt bandets kvalité.

Ni som den här måndagskvällen hade bespetsat er på en storbandssession med swing karaktär där riffen avlöste varandra till ett pulserande komp blev säkert besvikna. Men å andra sidan fick vi vara med om en oförutsägbar och spännande storbandskonsert med ett mycket välspelat band. Hela första avdelningen ägnade man åt Peder Knudsens Trollska svit i flera satser. Enligt Knudsens intentioner speglade musiken den nordiska mytologins innersta väsen med älvor, vättar och annat oknytt. På ett fyndigt och genomtänkt sätt har Knudsen satt ihop olika element från jazzens olika epoker med folkmusik. Sviten inleddes som ballad men under spelets gång ändrades både formen, färgen och rytmiken. De olika sektionernas klanger knöts samman till enhet. Här lyfte Knudsen fram sitt melodiska sinne på bästa sätt. Hela tillställningen kryddades med bandets fina solister, Magnus Broo, Karl Olandersson trumpet, Fredrik Kronkvist altsax, Andreas Gidlund, Johan Christoffersson tenorsax, Fredrik Lindborg basklarinett, Daniel Tilling piano, Kasperi Sarikoski, Bertil Strandberg trombon med flera.

I andra avdelningen återgick bandet till sin vanliga repertoar och inledde med Martin Sjöstedts Line Up with the Groove med magnifika solon av Martin på bas, Karl Olandersson trumpet och Fredrik Lindborg barytonsax. 75-årige Herbie Hancock hyllades med sitt eget opus Maiden Voyage i ett fint arrangemang av Jukkis Uotila. Daniel Tilling piano, Tobias Wiklund flygelhorn och Johan Christoffersson bjöd på gedigna soloinsatser. Karl-Martin Almqvist och Tobias Wiklund hade därefter huvudrollen i Karl-Martins låt, KimChi, med reservation för stavningen, på tenorsax respektive flygelhorn. Det fina arret var signerat av Helge Albin. Det fortsatte med mera godis ur den gängse mappen innan det var dags att sätta punkt på en lysande storbandskväll med Martin Sjöstedts Indian love song som bygger på standardlåten Cherokee ochJukkis Uotilas egen Fast Company med eldiga solon av Fredrik Lindborg barytonsax, Bertil Strandberg och Fredrik Kronkvist altsax. En perfekt avslutning på en magnifik jazzkväll!