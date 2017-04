Stopp i tågtrafiken till och från Sundsvall

Enligt Trafikverket påbörjades arbetet med att få igång trafiken klockan 04:43 på tisdagsmorgonen. Någon prognos för när tågen åter kan börja rulla finns för närvarande inte.

Följande stationer kan påverkas av det tekniska felet: Erikslund, Fränsta, Gnarp, Gävle C, Hudiksvall, Härnösand C, Husum, Hörnefors, Iggesund, Kramfors, Ljungaverk, Ljusne, Nordmaling, Söderhamn, Stöde, Sundsvall C, Torpshammar, Timrå, Umeå C, Umeå östra, Västeraspby, Ånge, Örnsköldsvik C, Örnsköldsvik norra.

För vidare information om din resa, kontakta ditt trafikföretag och följ www.trafikverket.se.