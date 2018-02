Stor polisinsats i Nacksta – fyra personer frihetsberövade

Vid 19.40 på söndagskvällen ingrep polis på en adress i Nacksta efter ett larm om bråk.

– Larmet kom in som stort slagsmål med tillhyggen, säger Börje Öhman, kommunikatör hos polisen.

Tre personer greps på adressen, och anhölls under natten.

– De tre anhållna har förhörts under natten och sitter nu anhållna. Den fjärde personen greps under morgonen och kommer att förhöras under dagen, sedan får åklagare besluta om även han ska anhållas, säger Caroline Flyborg, förundersökningsledare hos polisen.

Under måndagen valde åklagaren även att anhålla den fjärde personen. Det är ännu oklart om de fyra anhållna personerna ska begäras häktade

– Det har jag ännu inte tagit ställning till, säger åklagare Karin Everitt.

Polisen har under natten även hållit förhör med målsägande. De fyra frihetsberövade är misstänkta för grov misshandel och grovt olaga hot.

Alla fem inblandade personer är män. De ska känna varandra sedan tidigare.

– Det finns kopplingar mellan dem, säger Karin Everitt.

Men vad som ligger bakom den misstänkta misshandeln och hotet vill inte åklagaren gå in på ännu.

– Utredningen är i ett tidigt stadium, säger hon.

Texten kan komma att uppdateras.