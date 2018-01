Stort område spärrades av efter bombhot mot Swedbank i Sundsvall

En stor pågick i centrala Sundsvall under tisdagen och ett stort område spärrades av vid Storgatan och Vängåvan. Swedbank har tagit emot ett hot via telefon om att en bomb kan finnas i lokalen. Banken och lokalerna runt omkring evakuerades och bomgruppen kallades in – som dock inte hittade någonting och avspärrningarna kunde hävas.