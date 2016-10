Sundsvallspolitiker utvald till Kinberg Batras skolsatsning: "Det känns hedrande"

Under torsdagen presenterade Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra fem nya reformgrupper som ska arbeta med att utveckla partiets politik inför valet 2018.

En av grupperna är ”En trygg gemensam välfärd med nolltolerans mot dåliga skolor”, och där har Jörgen Berglund (M), oppositionsråd i Sundsvall blivit invald.

– Det känns jätteroligt och hedrande. Man blir stolt, men det är också ett ansvar då det är viktiga saker, säger han.

Enligt Berglund kommer arbetet i gruppen främst handla om just skolan.

– Vi har fina exempel från verksamheten i Sundsvall, både från friskolor och från de kommunala skolorna. Men vi har också lagt mycket pengar på skolan, men har dåliga resultat överlag. Så här kan man reflektera över vad det beror på, och vad vi har gjort och inte gjort, säger han.

I gruppen kommer drygt 15 representanter att finnas från Moderaterna runt om i landet. För Berglunds del så menar han att det var ett självklart val att tacka ja.

– Jag gick in i politiken för att påverka och det finns olika former. Det här är en annan plattform där det blir på nationellt plan. Man tar med sig olika perspektiv in i gruppen, och jag har mitt kommunala perspektiv från en mellanstor stad norrut i landet. Det tror jag är bra, säger han.

Arbetet ska inte påverka hans roll som oppositionsråd i Sundsvall, men han hoppas på att få med sig erfarenheter.

– Nätverkandet med andra personer kan absolut ge goda möjligheter, säger Jörgen Berglund.