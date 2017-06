Takida och Robin Bengtsson klara för Rix FM:s gratisturné – ska uppträda i Sundsvall

Att den årliga gratisfestivalen Rix FM-festival kommer till Sundsvall Bjuder i sommar gjordes klart i april. Nu är det även klart vilka artister som följer med på turnén till Sundsvall.

Först och främst finns en rad artister som tidigare i år har setts i Melodifestivalen. Där bland Anton Hagman som tävlade med låten "Kiss You Goodbye" och Wiktoria med låten "As I Lay Me Down" – men också vinnaren och Sveriges hopp i Eurovision – Robin Bengtsson.

Utöver dessa melloartister kommer även Ånges egna Takida till Stora torget. Deras senaste album ”A Perfect World” sålde nyligen guld och tillsammans med Stiftelsen har Takida nyligen genomfört en utsåld turné. Kanske kommer publiken få höra hitsen "You Learn" eller "Curly Sue" som har streamats 30 respektive 20 miljoner gånger på Spotify.

Sedan presenterar Rix FM även tre lite nyare namn som på senaste tiden gjort starka intryck i Musiksverige. Rhys är ett riktigt stjärnskott som i vår släppte sin andra singel "Last Dance". Låten har redan över 10 miljoner streams och det är nog inte det sista vi hör av henne.

Näst sista namnet är Margaret. Hon är tjejen bakom dunderhitten "Cool Me Down" och som nu är aktuell med senaste släppet "What You Do". Margaret kommer från Polen men har slagit stort i Sverige.

Sist har vi Joakim Lundell. Tillsammans med sin fru Jonna Lundell har de synts mycket på Youtube och i olika tv-sammanhang. Men Joakims senaste satsning är på musiken – och det går onekligen bra. Under våren har han gjort succé tillsammans med Sundsvallssystrarna Arrhult genom hitsen "All I Need" och "My Addiction".

Alla dessa sju artister kommer till Stora torget och Sundsvall Bjuder den 25 juli.

