Tredje och sista Sportoteket invigs på onsdag: "Tror på en lyckad verksamhet i Ljustadalen"

Två Sportotek har tidigare under det senaste året öppnat i Sundsvall. I dem finns idrottsutrustning som någon haft över och lämnat till Sportoteket som sedan lånar ut utrustningen till den som behöver det.

– Mitt Sverige Vatten har t ex hjälpt oss med att samla in prylar via deras återvinningscentraler. Även Sundsvalls slalomklubb har varit ett mycket viktigt stöd för oss, säger projektledaren Per Jutterström i ett pressmeddelande.

Nu invigs alltså det tredje och sista planerade Sportoteket i Sundsvall och kommer att engagera hela Ljustadalens skola med elever och personal.

– Det känns otroligt roligt att Sportoteket kommer till oss i Ljustadalen och det här kommer att bli ett viktigt stöd för våra elever och andra boende i vårt område säger Agneta Stenmark, rektor på Ljustadalens skola, i ett pressmeddelande.

Projektledaren Per Jutterström tror att det kommande Sportoteket kommer att bli en lyckad verksamhet.

– Att kunna öppna Sportoteket i Ljustadalen tillsammans med skolan och verkligen känna sig så välkomnad av elever och personal ger oss stora förhoppningar om att vår verksamhet här kommer att bli lyckad säger han.

Sportoteket kommer att öppna på Söndagsvägen 4 i Sundsbruk och invigs onsdagen den 10 januari klockan 12.00.