Tubecon lockade hundratals Youtube-fans: "Vi ska stå enade tillsammans"

TV-inslag med lokale youtubestjärnan Pojken drömmer:

Drygt tusen barn och ungdomar var på plats under Tubecon för att möta sina idoler. Redan tidigt under morgonen var kön full av fans som ville in till Nordichallen där eventet ägde rum. Några av landets största Youtube-stjärnor var på plats för att träffa sina fans, som minst sagt var exalterade.

En av alla youtubers på plats var Felicia Bergström. Hon har i dag över 200 000 följare på sin Youtube-kanal, hon hade tagit sig från Stockholm till Sundsvall för att delta under eventet.

– Det är helt sinnessjukt mycket folk, men det är det här som får mig att fortsätta. All den kärlek man får, det är det som driver en vidare, säger Felicia Bergström.

Tubecon är en chans för fansen att träffa sina idoler genom meet and greets – men det är mer än så. Det fanns även olika paneler där besökarna fick chansen att ställa frågor till sina idoler. Ett hett ämne var näthat, som väldigt många youtubers drabbas av i dag.

– Vi måste prata om det och lyfta frågan, jag tror inte de vuxna tar det på lika stort allvar. Vi ska stå enade tillsammans för ungdomarna är vår framtid. En extremt viktig del är att våga stå för sina åsikter. Jag figthas inte bara för mig själv utan för alla andra. Vi måste acceptera varandra och ta bort allt näthat, säger Felicia Begström.

Det var inte bara fans från Sundsvall som var på plats – Molly Andrén hade tagit sig från Gävle för att bland annat träffa Youtube-profilen Thomas Sekelius.

– Det känns jättebra, det är verkligen jättekul att vara här. Thomas vågar vara sig själv och sticka ut, det är viktigt, säger hon.

Bland profilerna var det lokala Youtube-fenomenet Mikael Forsell, som går under namnet Pojken drömmer, på plats.

–Det är helt sinnessjukt att bara vara i den här hallen. Jag är så taggad, det bästa med att vara på hemmaplan är att man känner igen dialekten och ställena, säger han.

Hur hanterar du näthat?

– Näthat är svårt, det kan ta extra hårt om jag har en dag då jag är nere. Men alla positiva kommentarer lyfter en, jag vill inte lägga tid på det, säger Mikael Forsell.

