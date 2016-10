Vill flytta jobb från Sundsvall – toppolitiker i bråk om förslaget: "Jag sa det först"

TV: Hans Forsberg (C) berättar om utlokaliseringen av arbetstillfällen till landsbygden.

När Sundsvallspolitikerna häromveckan fattade största landsbygdsbeslutet på 15 år haglade utspelen – med pikar som "du och dina röda kamrater" och ”den del av alliansen som är kvar".

I går kunde ST berätta att kommunens tjänstemän nu på tisdag får i uppdrag att utreda om delar av servicecenter – som nyligen flyttade in i nya lokaler på Norra kajen och samlar kommunens ekonomi-, IT- och HR-avdelningar under ett och samma tak – kan flyttas.

Den politiska majoriteten (S, V och C) står bakom förslaget. Något som väcker upprörda känslor hos Kristdemokraternas gruppledare Liza-Maria Norlin.

Hon kräver nu en ursäkt för att hennes parti inte får "kredd" för förslaget att utlokalisera ett okänt antal kommunjobb till landsbygden.

– Jättekul att det utreds, men det är inte en del av den politik som de har tagit fram. Det är inget brottsligt, men det hör till god ton att åtminstone ge kredd.

Som bevis för sitt påstående hänvisar Liza-Maria Norlin bland annat till sina egna ord under den hätska debatten i senaste kommunfullmäktige.

"En sak som jag lite personligen ångrar faktiskt och kom på lite väl sent... det gäller när vi skulle ha nya lokaler och kontorsplatser för servicecenter. Självklart borde vi ha utlokaliserat den verksamheten", sa hon i talarstolen.

När ST når Hans Forsberg (C), ordförande i infrastruktur- och serviceutskottet, dementerar han att kommunledningen skulle kopiera oppositionspartiets politik:

– Nej. KD får prestera mer än ett inlägg på senaste kommunfullmäktige för att säga att de driver och har drivit frågan. De har mig veterligen aldrig lagt något förslag, varken i deras egen budget, i någon motion eller skrivit om det i media. Hur har de då drivit frågan? Återigen, det är glädjande att de stödjer förslaget, men de är knappast kända för att driva frågor om utlokalisering av kommunala verksamheter.

