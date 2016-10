Efter cancerbeskedet: Sjuårige Mio Olert ger "riddar Kato" en match

TV: Möt 7-årige Mio, ett år efter cancerbeskedet.

Det är en stillsam och till synes eftertänksam sjuåring som just har skrivits in på barnavdelningen på Umeå universitetssjukhus. Det har blivit många vistelser här under det gångna året.

Utanför avdelningens fönster skiner oktobersolen och trädkronorna tycks tävla om vilket bladverk som har mest lyskraft. Mio har snickrat en stund i lekrummet under morgonen men nu är han tillbaka i familjens rum för ännu en i raden av undersökningar.

– Det är ganska tråkigt här. Jag tycker inte om att ta medicinerna, säger Mio.

Mio har fått en rad olika cellgifter och även andra mediciner under det gångna året och "guldmedicinen" är viktig. Innan cellgifterna kopplas på förbereds den unge mannens kropp med vätskedropp.

Guldmedicinen rinner sedan från påsen på droppställningen och vidare in i Mios blodbanor. Behandlingen ges under ett helt dygn och därefter är det dags för mer vätskedropp igen.

– Mio tycker nog att det är lite orättvist att han måste sitta fast i droppställningen hela tiden medan brorsan kan springa omkring som han vill, säger Jonas Olert.

Var åttonde vecka tillbringas i Umeå där de intravenösa behandlingarna ges. Däremellan får Mio en kortare behandling på Sundsvalls sjukhus och han äter dagligen cellgifter i tablettform. Nu återstår bara en till behandling med det tyngsta artilleriet.

– Redan 30 dagar efter första behandlingen fick vi veta att medicinerna hade god verkan. Då hade han gått från 80 procent leukemiceller i blodet till mindre än 0,1 procent. Det var fantastiskt. Den dagen firade vi, berättar Jonas Olert.

Efter att guldmedicinen har tagits krävs återhämtning och Mio måste hela tiden vara försiktig så att han inte drar på sig infektioner.

– Han har ofta mått väldigt illa och haft huvudvärk efter behandlingarna. Han har också fått blåsor i munnen och i tarmsystemet, vilket har gjort att han har haft ont i magen och svårt för att äta.

Biverkningarna har blivit värre för varje behandling.

– Kroppen blir tröttare och tröttare, förklarar mamma Jennie Olert.

Under den här Umeåvistelsen går Mio i sjukhusets skola för första gången. Som nybliven förstaklassare är det viktigt att rutinerna upprätthålls.

– Vi var två stycken och jag hade med mig matteläxor hemifrån, säger Mio.

Matte är Mios favoritämne.

– På två eftermiddagar gjorde Mio samma sak som klassen gjorde på en vecka, berättar Jennie Olert.

Mellan behandlingarna och när Mio mår bra vill och försöker han leva som vilken sjuåring som helst. Och det är inte helt osannolikt att han kommer att gå i sina föräldrars fotspår en dag. Trots så unga år är han redan en liten affärsman.

I det stora garaget står också början till ett handelsstånd som Mio, lillebror Max och kompisen Werner började snickra på inför en planerad leksaksloppis. Mio har också sålt sin första bil på föräldrarnas företag Northcar.

– Jag sålde en Opel Mokka till mormor, en vit. Hon hade en Folkvagn tidigare.

Mamma Jennie bekräftar att köpet gick igenom efter att Mio både hade demonstrerat bilen och hängt med under provkörningen.

– Men hon har inte hunnit få den än, säger han.

Mängder av legobyggen står på rad i Mios rum och motorintresset är stort.

– Jag tycker också om att köra fyrhjuling och åka skoter, säger han.

Lillebror Max har liknande intressen och även han är en konstruktör av stora mått. Under vistelserna i Umeå har han skapat en rad konstverk i snickarverkstaden på lekterapin. Ett som är av det större slaget pryder ena vardagsrumsväggen i villan utanför Söråker.

Mios sjukdom vände upp och ner på hela familjen Olerts tillvaro.

– Vi var tvungna att släppa allt på jobbet när beskedet kom. Det gemensamma ansvaret som personalen gick in och tog då betydde mycket för oss. Det gjorde att vi kunde fokusera på det som är allra viktigast i vårt liv.

Under galakvällen när årets Sundsvall Business award gick av stapeln höll Jonas Olert också ett känslosamt tal där han tackade Northbikes och Northcars anställda.

Se och lyssna på: Jonas Olerts känslosamma tacktal till personalen

– Jag tänker ibland på hur otroligt jobbigt det måste vara att hamna i en sådan här situation för den som är ensamstående eller har det svårt ekonomiskt, säger Jennie Olert.

Sedan sjukdomsbeskedet har hon följt sin sons kamp 24 timmar om dygnet, medan pappa Jonas har jobbat när Mios mående har tillåtit det. Minst två gånger i veckan åker Jennie och Mio in till Sundsvalls sjukhus för att ta prover.

– Jag har pausat mitt liv i ett år nu. Det är nog svårt för människor att förstå hur det är. Nu har jag kunnat börja jobba några timmar om dagen när Mio är i skolan och det känns helt fantastiskt, säger Jennie Olert.

Än återstår ett och ett halvt år av behandlingar och oron är inte över.

– Det är klart att man blir less på det, men jag och Jonas har lätt för att prata och när jag känner mig nedstämd är han mer positiv. Vi kompletterar varandra och som familj har vi gjort väldigt mycket roligt också under den här tiden. Vi värdesätter nog samvaron mer nu och det som kan te sig som ett stort problem för någon annan, är ofta inget problem i våra ögon.

Under vistelserna på avdelningen Barn 3 i Umeå har familjen lärt känna flera föräldrapar med barn som har drabbats. Fyra av dem har mist det käraste de har under det gångna året.

– Det är fruktansvärt. Det är som om man hamnar i en helt annan värld när något sådant här händer, säger Jennie Olert.

Mios sjukdom kallas akut lymfatisk leukemi. Den kräver en längre behandling än den andra varianten, men prognosen är bättre.

Ändå är en förälder sällan gladare än sitt mest ledsna barn och det är lätt att man som vuxen känner sig frustrerad och otillräcklig.

Kampen som Mio för skulle kanske kunna liknas vid den som en annan Mio tvingades utkämpa mot riddar Kato i den Lindgrenska sagan om Mio min mio. Och den vet vi ju alla hur den slutade - Mio klarade sig förstås finfint.

Ändå kan man tycka att somliga sagor egentligen är för mörka och allvarliga för en sjuåring.

– Det är bara så orättvist och tråkigt att barn ska behöva gå igenom sådant här, säger Jennie Olert.

Fotnot: Den som vill bidra till cancerforskningen eller för att drabbade barn ska få det bättre under behandlingstiden kan gå in på någon av följande sajter för mer information: barncancerfonden.se eller hjaltarnashus.se/