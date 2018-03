Efter raset – nu skottas taken på Lögdö bruk: "Det är inte så svårt att förstå att bärande bjälkar ruttnar"

Efter det stora takraset på den kulturmärkta logen vid Lögdö bruk har kommunen slagit på stora trumman. Under torsdagen spärrades området av och en kranbil kom till platsen. Med hjälp av kranbilen skottades den del av taket som inte rasade in ren från snö.

– Med den åtgärden har vi eliminerat den största risken för fler ras, säger Staffan Abramsson, fastighetschef vid kultur- och teknikförvaltningen i Timrå.

Men det är ingen som får gå in i byggnaden som lutar oroväckande efter takraset. Först i början på nästa vecka räknar man med att kunna göra en bedömning av hur konstruktionen skadats.

– Först när vi säkerställt byggnaden kan vi släppa in någon i den, förklarar Staffan Abramsson.

Det betyder att man fortfarande inte vet vad som skett med alla typer av antikviteter som förvaras inne i logens museidel. Där finns gamla vagnar av olika slag samt en hel del äldre jordbruksmaskiner.

– Förmodligen är det flera av vagnarna som står i den delen av byggnaden där snön från takraset föll ner. Bland annat en likvagn från sekelskiftet, säger Nick Hübinette, styrelsemedlem i Lögdö bruks intresseförening.

Det finns en chans att en del av antikviteterna klarat sig men det beror på om golvet till övervåningen höll. Det har man ingen aning om i nuläget men, enligt Abramsson, så är ambitionen att återställa byggnaden i likvärdigt skick.

– Men det är för tidigt att säga något om det ännu eftersom man inte vet hur stora skadorna på byggnaden är, säger han.

Under fredagen fortsatte skottningen av taken på de gamla byggnaderna i Lögdö. Bland annat så rensades magasinet som ligger i anslutning till logen på tung snö. En åtgärd som många tycker kommer för sent.

– Det är inte så svårt att förstå att bärande bjälkar ruttnar när det regnar in genom hål i taket och det har jag sagt till om i flera år, säger Nick Hübinette.