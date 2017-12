Helena och Per satsade på sin dröm – sätter knorr på grisarnas tillvaro: "De får ett värdigt slut"

TV: Titta in hos galten "Blomqvist" och de andra grisarna på gården i Vänna i Laggarberg

Det är fredag på gården i Vänna, Laggarberg. Traktorn har blivit stående och blockerar vägen upp till slakteriet.

– Det är en riktig skitdag i dag, säger Helena med ett leende.

Gården ligger högt i byn och nere i dalen har familjen sitt hem. På sikt ska de flytta upp till gården som än så länge inte fungerar för vinterboende.

På en öppen yta i ladugården går sju suggor i tillsammans. Några ligger i halmen och sover och någon tar en lov mot ätspiltorna. Det grymtas och bökas. Det är inseminationstider på gården och förhoppningen är att de ska grisa framåt våren. Då bygger Per och Helena kojor till suggorna och deras kultingar.

– I går var hon högbrunstig och alldeles radiostyrd, säger Helena och klappar en av suggorna.

När det börjar bli dags för insemination kontrollerar Helena och Per om suggan ligger rätt i tid genom att trycka på suggan för att se om ståreflexen finns, annars går det inte att genomföra en insemination. Vid inseminationstillfället får gårdens ende galt, "Blomqvist", komma in till suggorna. Han bor annars i en egen box med uteplats.

– "Blomqvist" är rätt så lat och ligger för det mesta och vilar men vid inseminationen släpper vi in honom så att han får stå i hörnet och flirta. Han har två uppgifter – att brumma snyggt och att lukta illa så att tjejerna blir på tårna, berättar Helena.

Suggorna köptes dräktiga i vintras och har bott på gården sedan januari. Totalt finns tolv grisar på gården, till våren kan de vara cirka hundra – om insemineringarna går vägen.

– I industrin slaktas en gris vid fem till sex månaders ålder. Där ska grisarna ha samma storlek för att följa de industriella kraven. Vi kom igång lite sent och slaktade våra vid åtta månader, så de var lite stora men det blev jättefint fläsk, säger Helena.

Vänna gård är under process för att bli en ekologisk gård, de är ännu inte certifierade.

– En stor anledning till detta är att vi lånar en stor del av den mark vi brukar, år från år, utan kontrakt/arrende på längre sikt, vilket krånglar till det formella. Vi kommer att ansöka om EU-ekologiskt åtagande nästa år, säger Helena.

De jobbar ekologiskt med gården, utan konstgödsel och bekämpningsmedel och följer alltid KRAV:s måttangivelser och rekommendationer när det gäller djurhållningen.

Grisarna går ute hela somrarna –i stora beteshagar och i skogen. Vänna gård är unika i regionen med konceptet ekologiskt uppfödda utegrisar och eget gårdsslakteri.

– Vi vet bara om en gård till i Sverige och den finns i Skåne, säger Helena.

Grisarna äter ett ekologiskt, kravgodkänt, svensktillverkat vegetabiliskt foder från Västergötland och får alltid egenproducerat hö och halm. Någon gång får de också äpplen och morötter. De går in och ut som de vill under vintern.

– Man blir glad av att stå här och se hur bra de har det, säger Per och ser ut över dalgången.

– Det finns ungefär 2,5 miljoner slaktsvin i Sverige och av dem är det 25 000, alltså en procent, som får gå ute, säger Helena.

Per och Helena jobbar enligt en extensiv modell som följer årstiderna. Grisarna på Vänna gård får en kull per år, på konventionella gårdar får de 2,2 kullar per år. Här går ungarna med sina mammorna i sju veckor och sedan släpps de ut på beten, tjejerna för sig och killarna för sig.

Tanken på att föda upp grisar väcktes redan på 1980-talet.

–Då jobbade vi båda på ett mindre roligt slakteri i Helsingborg och sedan dess har vi brunnit för att någon gång kunna göra något för grisarna. När vår dotter var en upprorisk tonåring undrade hon varför vi inte gjorde mer för grisarna – så vi bestämde oss till slut för att göra det, säger Helena.

Att konkurrera med konventionell grisuppfödning är tufft.

– Vi producerar väldigt lite gris och har stor yta per gris. Vi gör av med mycket halm och de äter mer och då blir produktionen dyr. Det handlar om att övertyga konsumenten om att grisköttet får kosta, säger Per.

Per och Helena trivs med grisarna och de tycker om att betrakta och följa deras naturliga beteenden.

– Det som vi fascineras mest av är deras tryne. De har ett otroligt behov av att böka, i halmen, i snön och framförallt i jorden och på skogskiften. Det är ett så otroligt nedärvt behov, säger Per.

I konventionella uppfödningar finns stora problem med att grisarna får diarréer. Per och Helena har byggt upp ett stort nätverk och har åkt runt på andra ekologiska gårdar för att lära sig mer om grisuppfödning.

– Vi har matat in jord i höstfållorna, stora traktorskopor och jorden försvinner, säger Helena.

– Ja, en traktorskopa på sex grisar har gått åt var tredje dag. Alla säger att det är viktigt att de får i sig jord tidigt och det spelar uppenbarligen en viktig roll för dem. Här är det pingpongbollar som kommer ut och de har inte haft några diarréer överhuvudtaget, säger Per.

2010 köpte de gården som blev startskottet på "bondeprojektet" som de kallar det. Måndag till torsdag arbetar de som veterinärer på sin hästklinik. De började med dikor och tidigt i år drog de igång grisverksamheten och med det blev det naturligt att satsa och bygga ett gårdsslakteri.

– Då slipper djuren transport och stress, säger Helena.

I september stod det klart och i oktober skedde den första slakten.

De har investerat cirka fyra miljoner kronor i gården och ambitionen är att gården ska vara så miljöanpassad och ekologisk som möjligt. De har en solcellsanläggning och en helt eldriven traktor/lastmaskin. Själva kör de en elhybridbil. På gården finns också en liten nötbesättning och några hästar.

– Vi får en del stöd från Jordbruksverket via länsstyrelsen. Det är den här typen av jordbruk som är bra för jorden – det gynnar den biologiska mångfalden, säger Helena.

Inför en slakt kommer kontrollanter från Livsmedelsverket för att göra en levandedjurs-besiktning. Helena och Per slaktar på kvällstid och båda är med vid avlivningstillfället.

– Per bedövar dem med en eltång. De är så lugna att de ligger och sover fastän kompisarna går iväg på slakt. Jag får väcka dem ibland, de är så vana vid oss och ljuden och är helt ovetande om vad som ska hända. Det tror vi bidrar till att det blir så gott kött, säger Helena.

I den stora salen tas de döda djuren in.

– Är det en gris så åker den ner i skållkaret och det är ett inte så trevligt redskap men det är nödvändigt för att få bort pälsen. Under en kväll slaktas åtta grisar – i industrin slaktas en gris var 18:e sekund. Här blir det mer ett hantverk, säger Helena.

De hyr in slaktare och dagen därpå kontrolleras djurkropparna av veterinärer från livsmedelsverket när djuren hänger i krokar i en slaktkroppskyl. Köttet styckas sedan av en inhyrd styckmästare. Köttet hamnar i en kyl, paketeras och läggs i lådor i ett frysrum.

I byn låg tidigare Göstas kött som senare blev Örjans kött.

– Vi har sådan tur att Örjan har styckat åt oss, nu lär vi oss att koka pölsa på Göstas och Örjans vis. Vi har inte bara fått kunskap av dem, även deras gamla kunder, säger Helena och ler.

Decembermörkret faller över gården, den stillastående traktorn har flyttats på med hjälp från en granne. Kunder kommer för att hämta kött. Helena tar betalt och pratar med dem. Utanför ladugården står ett par och tittar på grisarna.

– Här har de det fint, säger kvinnan och går vidare mot slakteriet för att köpa kött.

