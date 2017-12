Inga pengar till renoveringen av Y:et – politikerna oense om hur frågan hanterats

När Curt Aspelin kom med förslaget och planerna om att starta en insamling bland företag och privatpersoner för att rädda Bengt Lindströms sönderfallande konstverk i Indalsälvsdeltat var många positiva. Så även politikerna i Timrå som med öppna armar mottog förslaget.

Men det medförde också att Socialdemokraternas och Vänsterpartiets klubbade budget för 2018 inte innehåller några satsningar på Y:et. En bokstav som allmänheten inte får komma nära på grund av rasrisken.

– Curt Aspelin dök upp med sin insamling precis när vi skulle slipa på innehållet i budgetförslagen och det gjorde att vi avvaktade, säger Ewa Lindstrand (S) kommunalråd i Timrå.

Insamlingen ska även ha diskuterats med oppositionspartierna.

– Vi hade en dialog med oppositionen om detta. De konstaterade också att det kändes lite konstigt, när ett så gott initiativ dök upp, att vi bara skulle såga det och lägga in pengarna för budgeten för nästa år. Så vi valde att inte göra det, säger Ewa Lindstrand.

Det stämmer inte, menar Tony Andersson (M), oppositionsråd.

- Vi har inte haft någon diskussion om det, säger han.

I oppositionens budgetförslag finns det däremot med en punkt om att "Y-et framtid måste under 2018 få en permanent lösning." Tony Andersson menar att det inte går att dra ut på hur man ska göra med Y:et längre.

– Någon gång måste man sätta ner foten. Vårt förslag var att man skulle ta pengarna från Eon-aktierna som kommunen sålde och lägga dom på Y:et men det ville inte S, säger han.

Tony Andersson menar även att S och V hade gott om tid på sig att ändra i budgeten långt innan den klubbades i kommunfullmäktige.

– Man hade kunnat lämna in ett tilläggsyrkande.

Y:et är en tickande bomb

Nu blev det inte så och inga pengar är öronmärkta för att rädda det sönderfallande konstverket som är högre än kolossen på Rhodos. Men det kan finnas en lösning på problemet - som är dyr för skattebetalarna i Timrå. Den kan ske genom att man använder kommunens ekonomiska överskott till renoveringen.

– Vi får se hur vi kan hantera den frågan, säger Ewa Lindstrand.

Konstverket i Indalsälvsdeltat är ett problem för Timrå kommun. Och även om Y:et rustas upp kommer problemen att återkomma i framtiden, vilket oroar kommunalrådet.

– Y:et är en tickande bomb på sitt sätt, konstaterar Ewa Lindstrand.

