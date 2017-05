Klagar på nattligt buller från hem i Bergeforsen: "Vi är konstant trötta"

Boende i, Lunde, Bergeforsen klagar på att det förs liv där under nattetid. Enligt brevet som kommit in till Socialförvaltningen i Timrå kommun, så har störningarna pågått under en längre tid.

För Plus-kunder: Efter tvisten tystnade klagomålen på modulboendet: "Det kostade pengar i onödan"

I anmälan så menar de boende att de kontaktat både Timrå kommun och det företag som numera driver HVB-hemmet i Bergeforsen. Enligt klagomålen så smälls det i bildörrar, spelas musik och varvas motorer långt in på natten och även tidiga morgontimmar.

Det gör att de som klagat inte kan sova och därför fått sjukskriva sig från sitt arbete; "Den störda sömnen har påverkat oss genom att vi är konstant trötta, har svårt att fokusera på våra arbeten, känner en konstant stress och olustkänsla".

De som klagar menar också att de försökt med öronproppar för att få sova. Det hjälper inte och enligt klagobrevet så har man även tagit in på hotell för att få sova ut. Det blir en orimlig kostnad, skriver man i brevet.

Nu vill de som klagar att man löser in deras fastighet, sätter upp bullerplank, stoppar verksamheten nattetid eller flyttar den till en, som man uttrycker det, lämpligare plats.

Läs även: Grannar överklagade – nu har domstolen sagt sitt om modulboendet i Bergeforsen

■ ■ För mer nyheter om Timrå – följ ST Timrå på Facebook.

FLER NYHETER:

► Så många personer i din kommun tjänade över en miljon kronor

► För Plus-kunder: Timrå på väg tillbaka efter virusattacken: "Har fått jobba med papper och penna"

► Insändare: Avhoppade M-politikern Elin Nilsson: 16 februari – kvällen jag skulle gå under jorden

► För Plus-kunder: Starka reaktioner efter attacken på sälen – han skrämde i väg ungdomarna: "Det är vansinne"