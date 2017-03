Mycket aktiviteter för Timråelever under sportlovet – avslutas med natt i backen

Läs också: Sportlov – då satsar Timrå IK på tjejerna

Det är dags för en vecka ledigt men för den som vill behöver det inte betyda stillasittande. I Timrå kommun finns det mängder av aktiviteter att välja mellan för de som vill röra på sig under sportlovet. Långfärdsspåren uppe vid Timrå friluftscenter är preparerade och vill man kasta sig utför Skönviksbergets slalompist så är det öppet för alla både dag- och kvällstid.

– Sedan så avslutar vi med natt i backen på fredag kväll, säger Roger Höglund, ordförande i Skönviksalliansen.

För den som vill hålla till på mer plan mark så är NHK-Arena och Strimmahallen öppen under tisdag till torsdag. Då erbjuds sportlovskul och även provapå för tjejer. Andra isaktiviteter bjuder Storöringens fiskeklubb på. Under måndagen är det pimpelfiske ute vid Holmö brygga och fisket fortsätter på andra platser under tisdag och onsdag. Avslutar sportlovsveckan gör klubben med ett läger mellan torsdag och fredag.

För de som hellre vill aktivera sig inomhus så erbjuder Söråkers Folkets hus och allaktivitetshuset Pangea i Tallnäs massor av pyssel, lek, musik och annat under sportlovsveckan i Timrå. Dessutom finns det mängder av andra aktiviteter och hela listan hittar du här.

