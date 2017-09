Nytt förslag som ska lysa upp och öka intresset för jättekonstverket i Indalsälvsdeltat

Under året har det genomförts många arbeten ute vid Bengt Lindströms rikskända konstverk. Bland annat så har en byggnad med kiosk och turistcentrum byggts och även en bensinstation har anlagts i området. Under hösten ska det även röjas skog strax söder om Y:et för att öka sikten i området.

Flera förslag från kommuninvånarna har också kommit in om hur det skulle kunna bli bättre och mer attraktivt i området. Nu har ytterligare ett medborgarförslag landat hos politikerna. Där förslås att det ska att en "intressant" belysning ska sättas upp på broarna på E4 och väg 630 för att öka attraktionskraften för turister och andra som passerar området.

