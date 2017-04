Quiz, strandäventyr och disco – fullspäckat program på Pangea i Tallnäs under lovet

Redan under långfredagen startade påskens festligheter på allaktivitetshuset Pangea i Tallnäs. Men under påsklovsledigheten är det också full fart på Pangea. Under tisdagen startar man med uteaktivitet som innehåller olika uppdrag och kvällen avslutas med ett musikquiz.

Mitt i veckan går det vidare med påsklovsbio under både dagen och kvällen. På torsdagen fortsätter evenemangen med strandaktiviteter under dagtid och sedan avslutas det med en tjejkväll på Pangea.

Under fredagen blir det final med disco och grillkväll på allaktivitetshuset i Tallnäs centrum.

